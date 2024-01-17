محلل سياسي: الضربات الإيرانية انتهاك لسيادة العراق |فيديو

أكد باسل الكاظمي المحلل السياسي العراقي، أن العراق يستدعى السفير الايراني ويسلمه مذكرة احتجاج على الضربات التي تمت للحرس الثوري الإيراني على أربيل.

وأضاف باسل الكاظمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة ، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري ، مساء أمس الثلاثاء ، أن هذه الضربات تريد منها إيران أن تعلن أنها المتحكمة والمسيطرة على الأرض، مضيفًا أن الضربات الإيرانية انتهاك لسيادة العراق.

وتابع باسل الكاظمي المحلل السياسي العراقي، أن لم يوجد أي علم لدى بغداد بشأن القصف الإيراني، مستدركاً أن هذه الضربات جاءت بشكل مفاجئ وغير معلوم مسبقاً.