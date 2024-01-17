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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: الضربات الإيرانية انتهاك لسيادة العراق |فيديو

هجوم أربيل
هجوم أربيل

أكد باسل الكاظمي المحلل السياسي العراقي، أن العراق يستدعى السفير الايراني ويسلمه مذكرة احتجاج على الضربات التي تمت للحرس الثوري الإيراني على أربيل.

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مستشار رئيس وزراء العراق: إيران لم تخطرنا بقصف أربيل

وأضاف باسل الكاظمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة ، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري ، مساء أمس الثلاثاء ، أن هذه الضربات تريد منها إيران أن تعلن أنها المتحكمة والمسيطرة على الأرض، مضيفًا أن الضربات الإيرانية انتهاك لسيادة العراق.
وتابع باسل الكاظمي المحلل السياسي العراقي، أن لم يوجد أي علم لدى بغداد بشأن القصف الإيراني، مستدركاً أن هذه الضربات جاءت بشكل مفاجئ وغير معلوم مسبقاً.

السفير الإيراني الضربات الايرانية الكاظمي المحلل السياسي رئيس وزراء العراق سيادة العراق

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