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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

حذر خبراء من ارتفاع وتيرة عمليات الاحتيال في تطبيق واتساب WhatsApp، حيث خسر عدد كبير من المستخدمين مبالغ كبيرة بالإضافة إلى سرقة البيانات الشخصية الحساسة. 

 

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية فإن المحتالون يستخدمون حيل التوظيف لإغراء ضحاياهم بوعود العمل الإضافي أو الدخل، ولكن بدلاً من التوظيف، يتم خداعهم لتسليم بياناتهم المصرفية أو الشخصية ثم يقوم المحتالون بالسيطرة على أموالهم.  

 

ويُقنع المحتالون الضحية بوجود عرض لوظيفة مناسبة مع مرتب كبير، وعليه التواصل مع قسم الموارد البشرية والذي بدوره يأخذ البيانات الشخصية والتي تحتوي على الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد والتفاصيل المصرفية.

 

وكل هذه الأشياء هي بيانات قيمة في حد ذاتها، لذلك حتى لو لم تتحول هذه الحالة إلى احتيال، فهي بيانات قيمة يمكنهم بيعها على الويب المظلم. 

 

وينصح الخبراء بضرورة اتباع عدد من الإجراءات الآتية لتجنب الاختراق على واتساب : 

 

تفعيل المصادقة الثنائية 

افتح واتساب، وانتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق "التحقق بخطوتين".

انقر فوق "تمكين" وأدخل رقم التعريف الشخصي الذي تختاره. 

 

تفعيل ميزة Face ID  

ولتشغيلها، انتقل إلى الإعدادات، وانقر فوق "الخصوصية" ثم "قفل الشاشة"، وسترى مفتاح تبديل "يتطلب معرف الوجه" يمكنك تشغيله وإيقاف تشغيله. 

 

 

واتساب WhatsApp مستخدمى واتسآب سرقة البيانات الشخصية عمليات الاحتيال

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