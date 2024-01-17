الرئيس الفرنسي يُحذّر إسرائيل من استمرار حربها على غزة

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن استمرار إسرائيل في شن هجمات عسكرية دقيقة بما يكفي في قطاع غزة، ما يطرح خطرًا على أمنها على المدى الطويل.

وحسب “روسيا اليوم”، جدد ماكرون دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا “سنواصل المبادرات الدبلوماسية والقرارات والمناقشات للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وسأستمر في التواصل الثنائي في محاولة للتوصل إليه بشكل ملموس".

وجاءت تصريحات ماكرون، في الوقت الذي قال فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب في قطاع غزة قد تستمر حتى عام 2025.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن باريس قررت عدم الانضمام إلى الضربات ضد الحوثيين لتجنب التصعيد.

وأوضح ماكرون، أن فرنسا تتحرك منذ الأيام الأولى لاندلاع التوتر لحماية الملاحة بالبحر الأحمر.

وأكد أن الحرب الروسية في أوكرانيا هي الخطر الأكبر على فرنسا وأوروبا، لافتًا إلى أنه سيزور أوكرانيا الشهر المقبل وستواصل باريس دعمها في جميع المجالات.