إى جى بنك ينفى ما تداول بخصوص السحب النقدي

أكد مصدر مسئول ب إي جي بنك أنه لا صحة للأخبار المتداولة بخصوص وقف السحب النقدي علي بطاقات إي جي بنك.

واكد المصدر أن عمليات السحب النقدي علي بطاقات إي جي بنك الائتمانية تُفَعل للعملاء عند السفر للخارج.

وقال: إن أى تعديل يتم الإعلان عنه رسميا.