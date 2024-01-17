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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينج لطلاب الشهادة الإعدادية: صور امتحانك وابعته واستلم الحل

شاومينج
شاومينج

ناشد جروب شاومينج على تطبيق تليجرام طلاب الشهادة الإعدادية الموجودين حاليا في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بسرعة تصوير الامتحان وإرساله.

حيث قال شاومينج في رسالة للطلاب الموجودين الآن في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 : صور الامتحان بتاعك تصوير واضح مع ذكر اسم المحافظة وابعت هنا علشان تستلم الحل.

ومن جانبها حذرت مديريات التربية والتعليم جميع الطلاب الموجودين الآن في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من الانسياق وراء دعوات شاومينج ، مع التشديد على إلغاء امتحان أي طالب يثبت تورطه في الغش بأي شكل من الاشكال بعد عمل محضر غش له.

وبدأ منذ التاسعة صباحا في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي القاهرة والجيزة ، امتحان اللغة العربية والخط العربي .

و وفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي القاهرة و الجيزة ، من المقرر أن يستمر زمن الإجابة على امتحان اللغة العربية والخط العربي في المحافظتين من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا .

وكانت قد مديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ،  قد انهت استعداداتها لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، حيث تم تجهيز اللجان وتعقيمها ، وتم تجهيز أعمال الكنترولات ، والتأكد من سلامة الأنوار والأثاث ومناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلبة ومراعات التباعد 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  بالقاهرة “عام”

الأربعاء  17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير  : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة 

 

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24  يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

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شاومينج لطلاب الشهادة الإعدادية: صور امتحانك وابعته واستلم الحل

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