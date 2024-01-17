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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة في البرلمان حول خطة الحكومة لمواجهة نقص الأدوية

الأدوية
الأدوية

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور خالد عبّد الغفار وزير الصحة والسكان بوضع خطة عاجلة لمواجهة النقص الحاد فى الأدوية ، مشيراً إلى أن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب كشف عن وجود نقص يصل لـ40% من الأدوية المصرية في السوق المصري.

وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن الأسباب الحقيقية التى وراء وصول نسبة نقص الأدوية إلى 40 % ، مشيراً إلى أن المشكلة ليست فى الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأدوية ولكن فى عدم توافرها بسبب استيراد المواد الخام التى تدخل فى صناعات الأدوية.

كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : لماذا لا تقوم الحكومة بوضع خطط لإنشاء المزيد من مشروعات صناعات المواد الخام الداخلة فى صناعات الأدوية داخل مصر بدلاً من استيرادها من الخارج لتوفير العملة الصعبة والحد من الفاتورة الاستيرادية.

 مطالباً من الحكومة تقديم جميع الحوافز التشجيعية لإنشاء عدد من مصانع وشركات تصنيع المواد الخام الدوائية مع التوسع في التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية من أجل مواجهة الأزمة الحالية مستقبلاً.

وزير الصحة والسكان الأدوية الأدوية المصرية السوق المصري رئيس مجلس الوزراء

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