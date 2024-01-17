لهذا السبب.. مسئولو اتحاد الكرة يعقدون جلسة خاصة مع لاعبي المنتخب

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن قرار من اتحاد الكرة تجاه لاعبي منتخب مصر.

وكتب عبر فيسبوك: “مسئولو اتحاد الكرة يعقدون جلسة خاصة مع اللاعبين عقب المران الختامي لتحفيزهم قبل مواجهة غانا”.

تعادل منتخب مصر مساء الأحد، أمام منتخب موزمبيق في أولى جولات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك على استاد فيليكس هوفويت بوينجي.

من المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب غانا في المباراة التالية ضمن المجموعة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا:

يلتقي المنتخب المصري نظيره الغاني يوم الخميس المقبل، 18 يناير الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة: ستكون قناة beIN SPORTS هي القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

