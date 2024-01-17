1.5 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات الجديدة بشركة القاهرة لتكرير البترول

اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الموازنات التخطيطية للعام المالي 2024- 2025 لعدد من شركات بترول القطاع العام ضمت شركات السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول و أنابيب البترول و القاهرة لتكرير البترول خلال اجتماعات الجمعيات العامة للشركات عبر الفيديوكونفرانس و ذلك لتنفيذ خطط و برامج الانتاج و استكمال التطوير والتحديث .

جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وخلال الجمعيات العامة لشركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول أكد المهندس طارق الملا أن ما شهدته الأعوام الماضية من مجهودات كبيرة لتطوير وتحديث مصفاتي تكرير السويس والنصر بمحافظة السويس ظهر اثره عمليا علي الاداء بعد تحسين كفاءة الوحدات الانتاجية والاحلال و اعادة التأهيل و تحديث منظومة السلامة والصحة المهنية ، و صارت المصافي القديمة بعد تطويرها تمتلك وحدات انتاجية حديثة وعلي درجة عالية من الكفاءة التي تمكنها من زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة التي يحتاجها السوق المحلي

و اضاف الملا ان مصفاتي النصر والسويس تشهدان حاليا اقامة عدة مشروعات جديدة للتحديث وزيادة الانتاج موضحا أن قرار الاستثمار في اقامة مجمع انتاجي جديد بمصفاة السويس متمثلا في مجمع التفحيم و انتاج السولار جاء في التوقيت المناسب لتعزيز الدور الانتاجي والاقتصادي للمصفاة العريقة كأحد قلاع التنمية والانتاج في محافظة السويس الباسلة و والتي يسهم تطويرها في زيادة مساهمة المحافظة في الدخل القومي خاصة وان السويس أحد مراكز صناعة البترول في مصر ، و أن توقيت قرار اقامة هذا المشروع كان سليما حيث ساهم في تجنب الزيادة في تكاليف الانشاء مع الزيادة التي تشهدها تكلفة هذه النوعية من المشروعات علي مستوي العالم نتيجة للتحديات الاقتصادية .

و اعلن المهندس طارق الملا بدء التشغيل التجريبي قبل ايام قليلة لمشروع تقطير المتكثفات الجديد أحد مشروعات التحديث ورفع الطاقة الانتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية بمصفاة تكرير النصر للبترول ، مضيفا أن المصفاة تنفذ ايضا مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز VRU وهو أحد المشروعات المخطط الانتهاء منها خلال العام الحالي .

و لفت الملا الي نجاح جهود زيادة المكون المحلي في مشروعات تطوير وتحديث مصافي تكرير البترول مما يعظم الوفر في التكلفة بالنقد الاجنبي من خلال شركات بتروجت وانبي والوحدات الهندسية بالشركات موضحا نجاح شركة بتروجت من خلال مراكزها المتخصصة في تصنيع بعض المكونات مثل فواصل الاملاح بمصافي التكرير محليا بدلا من استيرادها و كذلك المبادلات الحرارية.

و اشار الملا الي أن قطاع البترول حقق نتائج جيدة في دعم التوافق البيئي لشركات تكرير البترول بالسويس بالتنسيق مع وزارة البيئة من خلال معالجة الصرف الصناعي لافتا الي نجاح التصنيع المحلي للنظم الحديثة لمعالجة الصرف الصناعي بشركات تكرير السويس .

و شهدت اجتماعات الجمعيات العامة استعراض الكيميائي هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول و المهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول لملامح الموازنة التخطيطية للشركتين و المشروعات المستهدف المضي فى تنفيذها خلال العام المالى ٢٠٢٤-٢٠٢٥ في اطار التطوير والتحديث الشامل لمصفاتي الشركتين .

وخلال الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول اكد الملا أن المستوي المتطور الذي وصلت اليه مصفاة القاهرة لتكرير البترول بمنطقة مسطرد يدعو للفخر و أنه جاء نتاج عمل كبير ومتواصل لتحديث منشآت الشركة و بالتوازي تم العمل علي رفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد ، لافتا الي اعتماد موازنة طموح و غير مسبوقة في تاريخ الشركة بقيمة ٥ر١ مليار جنيه لدعم تنفيذ المشروعات الجديدة التي تخدم الإنتاج.

و اضاف الملا أن التوسعات الجديدة للمنطقة البترولية بمسطرد ستسهم في تعظيم القدرات والبني التحتية للتخزين للمنتجات البترولية و هو ما يساعد علي زيادة الطاقات الانتاجية في ظل توافر الطاقات التخزينية القادرة علي استيعاب زيادة الإنتاج.

و أكد الملا أن التحول الرقمي عنصر اساسي في رفع كفاءة و تطوير مصافي التكرير حيث يؤدي ادخال اساليب التحول الرقمي الي تحسين المنتجات البترولية و الحد من الفاقد ، و أن ربط المصافي بعضها البعض في منظومة رقمية متكاملة لصناعة التكرير يمكننا من تعظيم العائد من تكرير كل برميل بترول .

وأشاد الوزير باتباع خطوات دعم البعد البيئي بعد تركيب أنظمة الرصد البيئي الذاتي بالشركة و ربطها بجهاز شئون البيئة .

و تابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول حول مستهدفات الشركة في مجالات الانتاج والمشروعات بالموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

و خلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول أكد الملا أن الشبكة القومية لنقل البترول التي تمثل الشرايين الرئيسية لامداد البلاد بالطاقة شهدت اهتماما كبيرا بتعزيز ورفع كفاءة خطوطها التي تنقل خام البترول والمنتجات البترولية الي مناطق التكرير والتوزيع للمستهلكين علاوة علي دورها الحيوي في تعزيز الدور المهم لمصر كمركز اقليمي لتداول وتجارة البترول .

و أوضح الملا أن اثر تطوير خطوط الشبكة كبير علي سرعة وكفاءة تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية و الوقود ، موضحا أن تجاوز التحديات الخاصة بإمداد السوق المحلى بالبوتاجاز جاء بفعل تعظيم ومضاعفة البنية التحتية لشبكة التداول والنقل والتخزين للبوتاجاز لتصبح ٦ نقاط لاستقبال كميات البوتاجاز في الموانيء و تداولها ونقلها لمناطق الاستهلاك بدلا من نقطتين في السابق.

وأكد الوزير أن منطقة العلمين الجديدة تشهد حاليا استكمال تنفيذ المنطقة الجديدة لتخزين وتداول المنتجات البترولية والمخطط أن تدخل الخدمة صيف العام الحالي بعد استكمال الأعمال ومشروع خط نقل المنتجات البترولية من مصفاة ميدور بالاسكندرية الي ميناء الحمراء البترولي بالعلمين بطول ١٤٥ كم الأمر الذي يخدم جهود التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية التي اطلقت تنفيذها الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية في العلمين الجديدة .

كما وجه الوزير بسرعة استكمال تنفيذ الخط الجديد من منطقة السخنة الي منطقة عجرود بالسويس الذي انتهت مرحلته الاولي بطول ٣٥ كم وجار تنفيذ المرحلة الثانية بطول ٦٥ كم من أجل تداول و نقل البترول الخام من خلال الربط بين منطقة مركز تداول المنتجات البترولية بالسخنة ، و البنية التحتية في منطقة السويس البترولية وهو ما يعظم من القيمة المضافة من البنية التحتية .

كما لفت الملا الي المضي قدما في مشروعات متعددة لرفع كفاءة خطوط نقل الوقود لمحطات الكهرباء بإستثمارات يضخها قطاع البترول لتنفيذ تلك المشروعات بالغة الأهمية .

كما اشار الوزيرإلى أن شبكة خطوط نقل البترول القومية شهدت نقلة نوعية في ادارتها و تشغيلها من خلال التحول الرقمي بعد أن صار لشركة انابيب البترول مركز تحكم رقمي في الشبكة يتيح سرعة و كفاءة التحكم والمناورة في استخدام الخطوط .

و من جانبه استعرض المهندس نبوي محمود رئيس شركة أنابيب البترول ملامح خطتها الطموح لاستكمال المشروعات الجديدة لتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية لنقل البترول خلال العام المالى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ .

وفي ختام الاجتماعات وجه الملا الشكر للعاملين بالشركات علي ماتحقق من انجاز في تطوير وتحديث الشركات وزيادة الانتاج و طالبهم باستكمال خطوات التطوير و اضافة طاقات انتاحية جديدة يحتاجها الاقتصاد القومي.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة البترول ونوابه ، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس) والمحاسب أشرف عبدالله والدكتور هشام لطفى والمهندس جمال فتحى مساعدوا الوزير للشئون المالية والقانونية والأمن الصناعي والسلامة ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير المهندس حسانين محمد و ورئيس الإدارة المركزية للاتصالات أحمد راندى و ورئيس الإدارة المركزية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس محمود ناجى ووكيل الوزارة للشئون المالية المحاسب أشرف قطب والمحاسب محمد راغب وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات و الأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.