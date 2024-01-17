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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خبير البورتريه.. أوبو تكشف عن هاتف 5G بكاميرا احترافية

OPPO Reno 11F 5G
OPPO Reno 11F 5G

أطلقت شركة أوبو Oppo، مؤخرا هاتفي Reno 11 وReno 11 Pro ضمن فئة الهواتف المتوسطة في أسواق متعددة، مثل فيتنام وماليزيا والهند وإندونيسيا، وعلى ما  يبدو أن الشركة تعتزم إطلاق عضو ثالث ضمن عائلة Reno 11، يطلق عليه اسم Reno 11 F 5G.


وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتوفر هاتف أوبو الجديد Reno 11F 5G، في 3 خيارات من الألوان هي: الوردي والأخضر والأزرق، وهو متاح حاليا للحجز المسبق في السوق الإندونيسي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات البيع الرسمية للهاتف يوم 24 فبراير المقبل.

 

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تصميم ومواصفات هاتف OPPO Reno 11F 5G

يحتوي هاتف أوبو Reno 11F 5G، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تدعم دقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، ونظام تعتيم PWM بتردد 2160 هرتز، وألوان 10 بت.

في المقدمة، يتميز هاتف أوبو Reno 11F 5G، بكاميرا سيلفي مزودة بمستشعر سوني IMX615 بدقة 32 ميجابكسل، ويحتوي غلافه الخلفي على كاميرا رئيسية OmniVision OV64B، بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة IMX355 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو OmniVision OV02B10 بدقة 2 ميجابكسل.

OPPO Reno 11F 5G

ويتم تشغيل هاتف أوبو Reno 11 F 5G بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 7050، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحزم هاتف أوبو Reno 11 F 5G، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 67 وات، ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم ColorOS 14، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للغبار والماء وفقا لمعيار IP65. وفي الوقت الحالي، لا تتوفر أي معلومات حول سعر الجهاز.

أوبو Reno 11 Reno 11 F 5G OPPO Reno 11F 5G مواصفات رينو 11F 5G

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