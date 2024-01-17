محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات الإعدادية والطلاب يؤكدون سهولة أسئلة اللغة العربية

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء ، انتظام سير اللجان في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة.

وتفقد محافظ القاهرة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المنعقدة في مدرسة العباسية الإعدادية بنات بإدارة الوايلى حيث يوجد باللجنة عدد (٢٢٤) طالبة فى (١١) لجان ، و مدرسة النصر الرسمية للغات بإدراة باب الشعرية حيث يوجد باللجنة عدد (١١٤) طالب ، (١٠١ ) طالبة فى (١١) لجنة .

واطمأن محافظ القاهرة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، من الطلاب على سهولة مستوى الامتحان، حيث أكد الطلاب أن امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة اليوم يشمل جميع أجزاء المنهج .

وأوصى محافظ القاهرة بتهيئة مناخ تربوى للطلبة في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة ، لتأدية الامتحانات ، وأشار إلى ضرورة تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للإطمئنان على الطلبة .

ويؤدي الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة الان ، امتحان اللغة العربية والخط و الإملاء من الساعة ٩ : ١١.٣٠ ، ثم يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية التربية الدينية ( الإسلامية والمسيحية) من الساعة ١٢ : ١.٣٠

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم بالقاهرة ، (٢٠١٢٨٩) طالب وطالبة داخل (٧٧٧) لجنة ، بالإضافة لعدد ( ٢٨ ) حالة يؤدون الإمتحان بمستشفى (٥٧٣٥٧) ، ( ٨١ ) صم ، ( ٥٧ ) مكفوفين ، ويبلغ عدد طلبة الإعدادية المهنية ( ٤١٣ ) ، بينما يبلغ عدد طلبة الإعدادية الرياضية عددهم ( ١٢٣ ) ، طلبة الدمج ( ٣٠٢٩ )

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على استعدادات محافظة القاهرة ومدارسها للإمتحانات ، مؤكداً أن هناك عدد كبير من قيادات المديرية يقوموا بهذه المهمة التى تبدأ من قبل الأمتحانات ، حيث تم الإستعداد وتجهيز كافة الإجراءاتفي المطبعة المركزية فجرا الساعة ٣.٣٠ ، وتم تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لتقوم الإدارات بتسليمها لمركز توزيع الأسئلة بكل إدارة تعليمية ، ثم تم تسليمها إلى المدارس مقار اللجان الإمتحانية حتى تصل لإيدى الطلبة ليبدأ الإمتحان فى المواعيد المحددة .

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه بعد انتهاء الامتحان في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، يتم استلام الاوراق وتجميعها لتسليمها مرة أخرى إلى الكتترولات لتبدأ عملية تصحيح الأوراق يوما بعد يوم ، وتوجد غرفة عمليات بالمديرية تتصل مباشرة بغرفة عمليات الإدارات التعليمية

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024