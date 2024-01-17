بعد أداء اليمين الدستوري.. رسالة عاجلة من أمير الكويت للحكومة الجديدة

القي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كلمة بعد أداء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية لبدء مهام عملها، أكد فيها ان المرحلة الجديدة في الكويت عنوانها "الإصلاح والتطوير".

وقال أمير الكويت في كلمته: "يسرني أن ألتقي بكم بعد أدائكم اليمين الدستورية إيذاناً بمباشرة واجباتكم في مرحلة عنوانها الإصلاح والتطوير، وركائزها العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة، وإطارها الواجبات والحقوق الوطنية".

وأضاف الشيخ مشعل الأحمد الجابر موجها حديثه إلى الوزراء الجدد: "عليكم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء".

وأشار أمير الكويت بعد أداء الحكومة الجديدة القسم: "يحدونا الأمل في عودة دوران حركة التنمية".

وأفادت وسائل الإعلام الكويتية، اليوم الأربعاء، بصدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد الصباح.

وفيما يلي التشكيل الحكومي الجديد، وفقا لما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.

1- الشيخ فهد اليوسف نائبا لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزير للداخلية بالوكالة.

2- الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.

3- عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة.

4- الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة.

5- فراس سعود المالك الصباح وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة.

6- الدكتور أنور علي عبد الله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

7 - الدكتور سالم فلاح مبارك الحجرف وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الإسكان.

8- داود سليمان عبد الرسول معرفي، وزير دولة لشئون مجلس الأمة ووزير دولة لشئون الشباب ووزير دولة لشئون الاتصالات.

9- الدكتور عادل محمد عبد الله العدواني وزيراً للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

10- عبد الله حمد عبد الله الجوعان وزيراً للتجارة والصناعة.

11- عبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرا للخارجية.

12- فيصل سعيد نافل الغريب وزيراً للعدل وزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية.

13- الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية.