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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات من صندوق النقد الدولي بشأن الصراع في البحر الأحمر

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

حذرت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم الأربعاء، من تأثير الصراع في البحر الأحمر على الاقتصاد العالمي إذا تصاعد الوضع.

 

وقالت جورجييفا في تصريحات لشبكة سي إن إن خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن هجمات الحوثيين الحالية على سفن الشحن "ليست كبيرة بما يكفي للتأثير على الاقتصاد العالمي، والخطر يتمثل في انتشار المزيد من العنف وإطالة أمد الصراع ومن ثم ارتفاع حالة عدم اليقين".

 

وتساءلت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي: "كيف سيؤثر ذلك على العالم؟، أخشى أن يكون الأمر سلبيا للغاية".

 

وفي وقت سابق، قال القيادي في مليشيات الحوثي في اليمن محمد البخيتي، إن إعلان فرنسا عدم المشاركة في العدوان جماعة الحوثي في اليمن قرار ايجابي من الناحية الاخلاقية، ويحفاظ على مصالحها الآنية والاستراتيجية.

 

وأضاف البختي عبر حسابة على منصة إكس: "نأمل من بقية الدول أن تحذوا حذو فرنسا، لأننا نستهدف مصالح كل الدول المتورطة في العدوان على جماعة الحوثيين، وهذا حق مشروع".

 

وعلى جانب آخر، قالت وكالة رويترز نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدمت دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات مليشيات الحوثي في البحر الأحمر.

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البحر الأحمر صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا الحوثيين الاقتصاد العالمى

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