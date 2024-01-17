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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربيع ياسين يكشف التشكيل الأنسب لمنتخب مصر أمام غانا

ربيع ياسين
ربيع ياسين

طالب ربيع ياسين، بضرورة إجراء عدة تغييرات في تشكيل منتخب مصر لمباراة غانا المقبلة، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023، والتي تقام حاليا على أرض كوت ديفوار.

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وأكد ربيع ياسين، في تصريحاته الخاصة لبرنامج «كلام في الكورة»، مع الإعلامي أحمد سعيد، والذي يبث عبر شاشة «قناة الشمس»، على حتمية عودة أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى للمنتخب على حساب محمد حمدي، وكذلك الدفع بعمر كمال عبد الواحد بدلا من محمد هاني.

وأضاف: «مروان عطية هو اللاعب الأهم لوسط ملعب المنتخب في هذه المباراة؛ لدوره الهام في تنفيذ مهام الضغط واستخلاص الكرة والتسليم والتسليم بشكل جيد، على أن يجاوره حمدي فتحي، ولاعب من بين الثنائي إمام عاشور وأحمد السيد زيزو».

وأتم: «ياسر إبراهيم لديه حظوظ قوية في التواجد بالتشكيل على حساب أيا من قلبي الدفاع أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم بعد الأخطاء الدفاعية التي ظهر عليها المنتخب المصري في المباراة الماضية أمام موزمبيق، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما.

مصر غانا كوت ديفوار

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