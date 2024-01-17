كيف تتخطى عقبات تحقيق أحلامك؟ خبير تنمية بشرية يوضح.. فيديو

قدم الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، نصائح مهمة لتحويل الأحلام لحقيقة وتخطي العقبات التي قد تعرقل الأهداف.



وقال خبير التنمية البشرية خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن جزءا كبيرا من العقبات تكون بصناعة الإنسان، موضحا أن العقبات لا تأتي بالمصادفة، لأن الشخص الذي يصنع الحلم هو من يرتطم بالعوائق، لكن الذي يتخيل ويتوهم الحلم يواجه تلك المشكلة.



ولفت إلى أن الجانب الواقعي في وضع الأحلام يعني تحديد الإمكانيات والقدرات وما يمكن صناعته، ناصحا بالحلم على قدر الإمكانيات، فكلما يتم إنجاز شيء يمكن التقدم للخطوة التي تليها بعد العمل على النفس وبذل المجهود المطلوب.

