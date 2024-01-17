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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قبل 24 ساعة من مواجهة غانا| الفيفا يوجه صدمة لمنتخب مصر.. التفاصيل

منتخب مصر
منتخب مصر

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، صدمة قوية لمنتخب مصر، قبل 24 ساعة على مواجهته أمام نظيره الغاني، في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، التي يبحث خلالها الفراعنة عن فوز أول، بعد التعادل المخيب أمام موزمبيق بهدفين لكل فريق.

منتخب مصر 

صدمة لمنتخب مصر قبل مباراة غانا

وتتمثل الضربة التي تلقاها منتخب مصر من فيفا قبل يوم على لقاء غانا بكأس الأمم الأفريقية، في فقدان الفراعنة 9.98 نقطة من تصنيفه العالمي على مستوى المنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي شهريا، وأصبح رصيد المنتخب الوطني حاليا 1509.92 نقطة في تصنيف المنتخبات.

ويعود فقدان منتخب مصر لهذا العدد من النقاط في التصنيف، بسبب فارق الإمكانيات بينه وبين المنافس موزمبيق، الذي اغتنم الفرصة ونجح في اقتناص نقطة مهمة من أنياب الفراعنة، علما بأن الفوز كان سيمنح مصر 7.52 نقطة، والهزيمة كانت ستُفقد الفراعنة 27.48 نقطة.

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موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر أمام غانا، في تمام العاشرة مساء يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية، التي يسعى خلالها الطرفان لحصد الفوز الأول بعد خسارة غانا بثنائية مقابل هدف أمام كاب فيردي، وتعادل مصر مع موزمبيق بهدفين لمثلهما.

منتخب مصر 

تشكيل منتخب مصر فى مواجهة غانا

ويتكون تشكيل منتخب مصر فى لقاء الغد امام غانا على النحو الآتى :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : محمد هاني * محمد عبدالمنعم * ياسر إبراهيم * محمد حمدي.

خط الوسط : إمام عاشور * مروان عطية * حمدي فتحي.

ثلاثى هجومى : محمد صلاح * تريزيجيه * مصطفى محمد.

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