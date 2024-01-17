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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء عبدالغني: لا بديل عن فوز مصر على غانا.. ويجب مشاركة فتوح

علاء عبدالغني
علاء عبدالغني

أكد علاء عبد الغني لاعب الزمالك السابق أن الفوز هو الخيار الوحيد أمام منتخب مصر لكرة القدم خلال مباراته المقبلة أمام غانا في بطولة أمم افريقيا هو المطلوب، لأن الموقف لايحتمل أي نتيجة أخرى بعد التعادل في المباراة الأولى امام موزمبيق.

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وقال علاء عبد الغني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "التعادل أمام غانا سيكون نتيجة سلبية ولابد من تحقيق الفوز".


وتابع: "لاعبو مصر لم يملكوا الشغف لزيادة حصيلة الأهداف أمام موزمبيق بعد التقدم المبكر".

وأضاف: "أحمد حجازي لا يملك السرعات وهذا لا يتناسب مع تطور الكرة الأفريقية، وكنت أتمنى وجود طارق حامد والونش في منتخب مصر ".

وأتم عبد الغني : "لابد من مشاركة أحمد فتوح أساسيا أمام غانا"

إفريقيا موزمبيق

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