عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات: تطوير منظومة الترقيات الجديدة للإسراع بإجراءات نسبة الاقتباس ومعامل التأثير

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن هناك العديد من التطورات الفنية التي شهدتها أمانة المجلس،  وايضا مركز البيانات الحالي، ومن بينها انتهاء أمانة المجلس من تطوير منظومة اختبارات القدرات المؤهلة لخريجي المرحلة الثانوية  2023.

txt

وزير التعليم العالي: الإيسيسكو تمثل الإطار الأقوم للتعاون البناء والحوار المُثمر

txt

عاشور يعلن إطلاق المنصة الرقمية "هايف فلو" المزودة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي| تفاصيل

txt

منصة مُستقلة للباحثين.. إصدار أول مجلة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية| تفاصيل

txt

جامعة الملك سلمان تعلن تفاصيل دراسة صناعة الأجهزة الذكية للتقديم بالتيرم الثاني

txt

للطلاب راغبي الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني.. احذروا النصب.. ننشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية.. إجراءات وجهود مكثفة للجان الضبطية القضائي

txt

توجيهات مهمة من التعليم العالي للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة بالفصل الدراسي الثاني

txt

أكاديمية البحث العلمى ووزارة الشباب يطلقان أول حاضنة أعمال متخصصة للتكنولوجيا الرياضية

txt

التعليم العالي: الطالب الملتحق بأحد الكيانات الوهمية لا نعتمد شهادته

txt

التعليم العالي تحذر الطلاب من الوقوع في نصب الكيانات الوهمية

txt

التعليم العالي: 100 منحة من الرئيس السيسي لدعم مواهب دول العالم الإسلامي


وأضاف أن ذلك بالإضافة إلى الانتهاء من أداء التدريب والاختبارات الخاصة بشهادة أساسيات التحول الرقمي في عام 2023، وايضًا، تطوير منظومة الترقيات الجديدة من أجل الإسراع من إجراءات نسبة الاقتباس ومعامل التأثير، بالإضافة إلى تطور إحصائيات المقررات الإلكترونية في التعليم المدمج، وتطوير منظومة البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعات.

 

وكان قد استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الأداء الرقمي في عمل أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يُسهم في رفع كفاءة وفاعلية العمل داخل أمانة المجلس.

ومن جانبه، ثمن د.أيمن عاشور جهود أمانة المجلس الأعلى للجامعات في تنفيذ قرارات المجلس، وتوصياته، ومتابعة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجامعات المصرية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات اللوجيستية للجامعات؛ بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وفقًا لمحاور ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

كما أشار الوزير إلى الدور المهم لأمانة المجلس الأعلى في تنسيق وقبول الطلاب بالجامعات المصرية الحكومية والمعاهد العليا، وكذا قبول الطلاب العائدين من الجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، فضلاً عن جهود أمانة المجلس في تنفيذ إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، من خلال المبادرات والمشاريع الجديدة، التي أسهمت في رقمنة جميع الخدمات والعمليات الإدارية والأكاديمية داخل الجامعات المصرية وأمانة المجلس، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات المصرية، وتوفير خدمات ذكية ومستدامة لأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والموظفين.


وأشار د.أيمن عاشور إلى العديد من الإنجازات المهمة التي شهدتها أمانة المجلس الأعلى للجامعات، ويأتي في مقدمتها، إطلاق عدد من المنصات الإلكترونية، منها إطلاق منصة استخراج تقارير معامل التأثير والاقتباس، ومنصة الأنشطة الطلابية، ومنصة تسجيل أبحاث التنمية المستدامة، وإطلاق بوابة إلكترونية جديدة للمجلس الأعلى للجامعات، وإطلاق منصة المسابقة المركزية لالتحاق طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية بالجامعات، فضلاً عن تحديث قواعد البيانات لعضوية لجان المحكمين، وتطوير نظام ترقية أعضاء هيئة التدريس، ونظام معادلة الدرجات العلمية، ونظام إدارة معادلة الجامعات الخاصة والأهلية.

المجلس الاعلى للجامعات اختبارات القدرات المؤهلة المجلس الأعلى للجامعات ا رئيس المجلس الأعلى للجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

الداخلية تضبط إمبراطور الحشيش بالغربية

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: الإيسيسكو تمثل الإطار الأقوم للتعاون البناء والحوار المُثمر

عاشور يعلن إطلاق المنصة الرقمية "هايف فلو" المزودة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي| تفاصيل

منصة مُستقلة للباحثين.. إصدار أول مجلة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية| تفاصيل

جامعة الملك سلمان تعلن تفاصيل دراسة صناعة الأجهزة الذكية للتقديم بالتيرم الثاني

للطلاب راغبي الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني.. احذروا النصب.. ننشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية.. إجراءات وجهود مكثفة للجان الضبطية القضائي

توجيهات مهمة من التعليم العالي للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة بالفصل الدراسي الثاني

أكاديمية البحث العلمى ووزارة الشباب يطلقان أول حاضنة أعمال متخصصة للتكنولوجيا الرياضية

التعليم العالي: الطالب الملتحق بأحد الكيانات الوهمية لا نعتمد شهادته

ترشيحاتنا

أول ظهور للفنان أحمد حلمى بعد رحيل شقيقه

الرئيس السيسي يطلع على جهود الحكومة لتطوير التعاون الزراعي مع القارة الأفريقية

قبل 24 ساعة من مواجهة غانا| الفيفا يوجه صدمة لمنتخب مصر.. التفاصيل

تسخير جن| دعاء فاروق تعلق على تنبؤات طلاق العوضي وياسمين

هؤلاء محرومون من إجازة عيد الشرطة.. وأجر مضاعف في مرتبات هذه الفئة

أمنهم جزء من أمننا.. وزير خارجية إيران يبرر الهجوم على العراق وباكستان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوزن زائد.. منة فضالي تثير الجدل في ظهورها الأخير | شاهد

3 نصائح فعالة تقيك من مرض السكري.. تعرف عليها

فيديو يوثق قيام نائبة نيوزيلندية بالسرقة.. وهذه ردة فعلها

يهدد حياة العشرات.. 10 معلومات عن مرض خطير منتشر في غزة

فيديو

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: مسلسل "صوت وصورة" وكشف المستور

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ