للطلاب راغبي الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني.. احذروا النصب.. ننشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية.. إجراءات وجهود مكثفة للجان الضبطية القضائي

الأعلى للجامعات: أحذروا النصب .. وهذه القائمة السوداء للكيانات الوهمية

التعليم العالي: إجراءات وجهود مكثفة من قبل لجان الضبطية القضائية

توجيهات هامة للطلاب راغبي الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني



انطلق السبت الماضي تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024 , بعد أن وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.



وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن القبول بالجامعات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من السبت 13 يناير الجاري، ولمدة أسبوعين.



وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن التقديم في التيرم الثاني بالجامعات الخاصة والأهلية يكون للحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومايعادلها.



وأشار إلى أن التقديم يكون من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات أو مكاتب التسجيل المباشر والقبول بها، مؤكدا على أهمية اتخاذ الحذر من الكيانات الوهمية ومراجعة أسماء الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل التقديم.



وأكد المصدر لصدى البلد أن الحدود الدنيا للكليات كما هي في تنسيق القبول بالفصل الدراسي الأول بينما المصروفات الدراسية كما هي ايضا دون اختلاف .



وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك توجيهات من قبل وزير التعليم العالي بالقيام بنشر أسماء بيانات وأيضا أماكن المؤسسات والكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة.

وأوضح أن هذه الكيانات تقدم خدمة تعليمية كما تمنح شهادات مزورة لجميع الطلاب، مشيرا إلى انه الوزارة تعمل على تحذير الطلاب من الوقوع في النصب، حيث أن لجان الضبطية القضائية قد نجحت في القيام وإغلاق 411 كيان وهمي ، وذلك منذ إنشائها عام 2015 .



وأشار في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن جميع البيانات والأسماء الخاصة بالمعاهد المعتمدة والمؤسسات التعليمية متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن ما تم نشره من قائمة سوداء هي لكيانات وهمية، مشددًا على أنه خلال السنوات الماضية كانت الوزارة تعلن عن الكيانات المعتمدة ويتم نشرها في فترة التنسيق حتى لا يقع المتقدم في شباك الكيانات الوهمية.

وأوضح "عبدالغفار"، أن هذا ما تم نشره والقائمة الأخيرة الخاصة بالكيانات الوهمية هي إجمالي ما تم ضبطه من خلال لجنة الضبطية القضائية في الفترة الماضية وتم إعلانه رسميًا من خلال الموقع الإلكترونية للوزارة، منوهًا بأن الطالب وولي الأمر أضبحا على علم بالمؤسسات الشرعية القانونية والمؤسسات الوهمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن 411 كيانا تم إغلاقهم من خلال الوزارة، موضحًا أنه على مستوى الجمهورية خلال العامين تم تقليص أعداد الطلاب الذي من الممكن أن يتضرروا من الكيانات بسبب عدم وعي الطلاب وأولياء الأمور بهذه الكيانات.

ولفت إلى أن الطالب الذي يلتحق بأحد هذه الكيانات لا يمكن بحال من الأحوال اعتماد شهادته من المجلس الأعلى للجامعات وهو كيان غير معتمد ولا يعتمد على لوائح أكاديمية.



بينما قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطلاب الذين تعرضوا للنصب من الكيانات الوهمية التي قامت الوزارة بغلقها، يتم قبولهم في الجامعات وفق الحدود الدنيا للكليات المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات والتي أعلن عنها في عام حصولهم على شهادة الثانوية العامة.

وأشار لـ صدى البلد إلى أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة، مستمرة في عملها في مواجهة الكيانات الوهمية، التي تدعي أنها معتمدة من وزارة التعليم العالي، وذلك وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.



وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ إجراءات حاسمة من جانب لجنة الضبطية القضائية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وجميع أجهزة الدولة المعنية، للقضاء على الكيانات الوهمية التي تستغل الطلاب وأولياء الأمور.

جاء ذلك في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها.

وتم إعلان قائمة سوداء بهذه الكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.

هذا، وسوف يتم تحديث هذه القائمة تباعا بشكل مستمر، وفقًا لنتائج عمل لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية وجميع أجهزة الدولة المعنية.

وكانت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي تمكنت من ضبط 411 كيانًا وهميًا خلال الفترة الماضية، بدعم معلوماتي من هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة المعنية.

وأفاد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بأن لجنة الضبطية القضائية ستوسع دائرة عملها خلال الفترة القادمة، بناءً على التقارير الواردة إليها من هيئة الرقابة الإدارية وجميع أجهزة الدولة المعنية ولجنة الرصد الإعلامي بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لمواصلة ملاحقة هذه الكيانات الوهمية.

من جانبه، قال الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة، نشرت قائمة بجميع مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية بجميع وسائل الإعلام وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر، وفق القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ جديدة، وصدور القرارات الوزارية بشأن بدء الدراسة بهذه المؤسسات، لافتًا إلى أن ذلك ساهم في تنمية وعي أولياء الأمور والطلاب بالمؤسسات المُصرح لها بتقديم خدمات التعليم العالي في مصر.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي للوزارة مُستمرة في رصد النشر الإعلامي والدعائي للكيانات الوهمية التي تمارس أنشطة للتعليم العالي بشكل غير قانوني وتزعم منح شهادات أكاديمية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لإحالتها إلى لجنة الضبطية القضائية لإعمال شأنها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة المعنية بالدولة.