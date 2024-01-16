عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

للطلاب راغبي الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني.. احذروا النصب.. ننشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية.. إجراءات وجهود مكثفة للجان الضبطية القضائي

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

الأعلى للجامعات: أحذروا النصب .. وهذه القائمة السوداء للكيانات الوهمية
التعليم العالي: إجراءات وجهود مكثفة من قبل لجان الضبطية القضائية
توجيهات هامة للطلاب راغبي الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني


انطلق السبت الماضي تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024 , بعد أن وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن القبول بالجامعات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من السبت 13 يناير الجاري، ولمدة أسبوعين.


وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية،  إن التقديم في التيرم الثاني بالجامعات الخاصة والأهلية يكون للحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومايعادلها.

txt

إنشاء عيادة زراعية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية بجامعة العريش

txt

جودة هلال: كلية التكنولوجيا بجامعة هليوبوليس ستوفر التدريب للطلاب على متطلبات سوق العمل

txt

جامعة هليوبوليس تبدأ التجهيز لمتطلبات إنشاء الكلية التكنولوجية

txt

البحث العلمي تعقد ورشة عمل عن مجالات زيادة المكون المحلي بالصناعة المصرية

txt

إنشاء مركز تدريب دولي مشترك للكوادر الأفريقية والشرق أوسطية بمعهد علوم البحار

txt

دون شكوى| موعد ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات.. وحقيقة منع غير المسددين للمصروفات

txt

الأعلى للجامعات: إجازة منتصف العام وبدء الفصل الدراسي الثاني في موعدهما

txt

موعد إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول في الجامعات.. تفاصيل

txt

التعليم العالي: امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات تسير دون شكوى

txt

ندوة حول دور الأسرة في تحقيق السلام الاجتماعي بمقر التعليم العالي


وأشار إلى أن التقديم يكون من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات أو مكاتب التسجيل المباشر والقبول بها، مؤكدا على أهمية اتخاذ الحذر من الكيانات الوهمية ومراجعة أسماء الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل التقديم.


وأكد المصدر لصدى البلد أن الحدود الدنيا للكليات كما هي في تنسيق القبول بالفصل الدراسي الأول بينما المصروفات الدراسية كما هي ايضا دون اختلاف .


وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك توجيهات من قبل وزير التعليم العالي بالقيام بنشر أسماء بيانات وأيضا أماكن المؤسسات والكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة.

وأوضح أن هذه الكيانات تقدم خدمة تعليمية كما تمنح شهادات مزورة لجميع الطلاب، مشيرا إلى انه الوزارة تعمل على تحذير الطلاب من الوقوع في النصب، حيث أن لجان الضبطية القضائية قد نجحت في القيام وإغلاق 411 كيان  وهمي ، وذلك منذ إنشائها عام 2015 .


وأشار في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن جميع البيانات والأسماء الخاصة بالمعاهد المعتمدة والمؤسسات التعليمية متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن ما تم نشره من قائمة سوداء هي لكيانات وهمية، مشددًا على أنه خلال السنوات الماضية كانت الوزارة تعلن عن الكيانات المعتمدة ويتم نشرها في فترة التنسيق حتى لا يقع المتقدم في شباك الكيانات الوهمية.

وأوضح "عبدالغفار"، أن هذا ما تم نشره والقائمة الأخيرة الخاصة بالكيانات الوهمية هي إجمالي ما تم ضبطه من خلال لجنة الضبطية القضائية في الفترة الماضية وتم إعلانه رسميًا من خلال الموقع الإلكترونية للوزارة، منوهًا بأن الطالب وولي الأمر أضبحا على علم بالمؤسسات الشرعية القانونية والمؤسسات الوهمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن 411 كيانا تم إغلاقهم من خلال الوزارة، موضحًا أنه على مستوى الجمهورية خلال العامين تم تقليص أعداد الطلاب الذي من الممكن أن يتضرروا من الكيانات بسبب عدم وعي الطلاب وأولياء الأمور بهذه الكيانات.

ولفت إلى أن الطالب الذي يلتحق بأحد هذه الكيانات لا يمكن بحال من الأحوال اعتماد شهادته من المجلس الأعلى للجامعات وهو كيان غير معتمد ولا يعتمد على لوائح أكاديمية.
 

بينما قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطلاب الذين تعرضوا للنصب من الكيانات الوهمية التي قامت الوزارة بغلقها، يتم قبولهم في الجامعات وفق الحدود الدنيا للكليات المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات والتي أعلن عنها في عام حصولهم على شهادة الثانوية العامة.

وأشار لـ صدى البلد إلى أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة، مستمرة في عملها في مواجهة الكيانات الوهمية، التي تدعي أنها معتمدة من وزارة التعليم العالي، وذلك وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.


وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ إجراءات حاسمة من جانب لجنة الضبطية القضائية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وجميع أجهزة الدولة المعنية، للقضاء على الكيانات الوهمية التي تستغل الطلاب وأولياء الأمور.

جاء ذلك في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها.

وتم إعلان قائمة سوداء بهذه الكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.

هذا، وسوف يتم تحديث هذه القائمة تباعا بشكل مستمر، وفقًا لنتائج عمل لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية وجميع أجهزة الدولة المعنية.

وكانت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي تمكنت من ضبط 411 كيانًا وهميًا خلال الفترة الماضية، بدعم معلوماتي من هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة المعنية.

وأفاد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بأن لجنة الضبطية القضائية ستوسع دائرة عملها خلال الفترة القادمة، بناءً على التقارير الواردة إليها من هيئة الرقابة الإدارية وجميع أجهزة الدولة المعنية ولجنة الرصد الإعلامي بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لمواصلة ملاحقة هذه الكيانات الوهمية.

من جانبه، قال الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة، نشرت قائمة بجميع مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية بجميع وسائل الإعلام وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر، وفق القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ جديدة، وصدور القرارات الوزارية بشأن بدء الدراسة بهذه المؤسسات، لافتًا إلى أن ذلك ساهم في تنمية وعي أولياء الأمور والطلاب بالمؤسسات المُصرح لها بتقديم خدمات التعليم العالي في مصر.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي للوزارة مُستمرة في رصد النشر الإعلامي والدعائي للكيانات الوهمية التي تمارس أنشطة للتعليم العالي بشكل غير قانوني وتزعم منح شهادات أكاديمية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لإحالتها إلى لجنة الضبطية القضائية لإعمال شأنها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة المعنية بالدولة.

الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني الجامعات الخاصة والأهلية الجامعات الخاصة التعليم العالي والبـــحث التعليم العالي والبحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

موضوعات متعلقة

إنشاء عيادة زراعية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية بجامعة العريش

جودة هلال: كلية التكنولوجيا بجامعة هليوبوليس ستوفر التدريب للطلاب على متطلبات سوق العمل

جامعة هليوبوليس تبدأ التجهيز لمتطلبات إنشاء الكلية التكنولوجية

البحث العلمي تعقد ورشة عمل عن مجالات زيادة المكون المحلي بالصناعة المصرية

إنشاء مركز تدريب دولي مشترك للكوادر الأفريقية والشرق أوسطية بمعهد علوم البحار

دون شكوى| موعد ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات.. وحقيقة منع غير المسددين للمصروفات

الأعلى للجامعات: إجازة منتصف العام وبدء الفصل الدراسي الثاني في موعدهما

موعد إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول في الجامعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مستشار رئيس الوزراء العراق يتوعد بالرد على اعتداء إيران بأربيل

قبل الانفصال بساعات.. صور رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أول تعليق من رئيس وزراء السويد بعد أنباء الاستعداد للحرب

المسرف في الحب خسران.. رسالة صادمة من ياسمين عبد العزيز

رئيس «COP28»: نجحنا في صياغة سياسات المناخ العالمية بما يُنصف الدول النامية

نيويورك تايمز: أمريكا وإسرائيل فوجئوا بحجم وعمق الأنفاق في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس

بعد إعلان الطلاق.. صور رومانسية جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أعراض واضحة تؤكد الحمل ببنت.. حجم البطن وحركة الجنين أبرزها

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

فيديو

بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

ضربة جديدة للذهب ومفاجأة في عيار21 .. تفاصيل

أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ