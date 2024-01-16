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رئيس التحرير
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تعليم

جودة هلال: كلية التكنولوجيا بجامعة هليوبوليس ستوفر التدريب للطلاب على متطلبات سوق العمل

رئيس جامعة هليوبوليس
رئيس جامعة هليوبوليس

أعلن الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة خلال اجتماع مجلس الجامعة عن بدء التجهيز لمتطلبات إنشاء الكلية التكنولوجية بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، ايمانا من الجامعة بالتعليم الفنى ودوره فى تخريج فنيين لسوق العمل على أعلى مستوى.

واضاف الدكتور جودة هلال أنه تقرر الإعداد والتجهيز للتقدم لإنشاء كلية تكنولوجية تابعة للجامعة تضم مختلف التخصصات المهنية بحيث تكون الدراسة بها لمدة سنتين ويستطيع الخريج استكمال دراسته لمدة 4 سنوات حال رغبته فى ذلك بحيث يكون له عمل اثناء استكمال دراسته.

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واشار الدكتور جودة هلال إلى أن هذا المناخ موجود فى جامعة هليوبوليس تحديدا حيث أن الجامعة تتبع مجموعة سيكم التى تضم العديد من الشركات والمصانع ويمكن من خلالها توظيف الخريجين سواء بعد الحصول على الدرجة المهنية بعد عامين دراسيين أو اثناء استكمال دراستهم لمدة 4 سنوات.

وبين رئيس الجامعة أنه سوف يتم التقدم و افتتاح الكلية التكنولوجية فور إنتهاء الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

واضاف الدكتور جودة هلال أن تلك الخطوة جاءت في ظل زيادة اهتمام الدولة بقطاع التعليم التكنولوجي، الذي يُعد أحد المسارات المهمة في التعليم الجامعي، وذلك في ظل الدعم غير المسبوق الذي قدمته القيادة السياسية بإنشاء جامعات وكليات تكنولوجية جديدة وبهدف تغيير نظرة المجتمع نحو هذا المسار التعليمى المهم.

وأكد الدكتور جودة هلال على أهمية دور الكلية التكنولوجية في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، وتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل.

وأشار الدكتور جودة هلال إلى الكلية التكنولوجية بجامعة هليوبوليس تستهدف تأهيل الخريجين لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي.

جامعة هليوبوليس مجموعة سيكم جودة هلال

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