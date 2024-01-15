الأعلى للجامعات: إجازة منتصف العام وبدء الفصل الدراسي الثاني في موعدهما

تعقد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تسير حتى الآن دون شكوى، كما حرصت الكليات هلى أن تسير الامتحانات وفق القواعد المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، على انتظام الدراسة في الجامعات في الترم الأول للعام الدراسي 2023 -2024، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.



وقال المصدر لـ صدى البلد إن الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023 -2024 تستمر لمدة 14 أسبوعًا، وينتهى الفصل الدراسي يوم الخميس 4 يناير 2024، بينما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023 -2024 وذلك اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.