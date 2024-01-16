جامعة هليوبوليس تبدأ التجهيز لمتطلبات إنشاء الكلية التكنولوجية

أعلن الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة ، خلال إجتماع مجلس الجامعة عن بدء التجهيز لمتطلبات إنشاء الكلية التكنولوجية بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة وذلك ايمانا من الجامعة بالتعليم الفنى ودوره فى تخريج فنيين لسوق العمل على أعلى مستوى.

وأضاف الدكتور جودة هلال، بأنه تقرر الإعداد والتجهيز للتقدم لإنشاء كلية تكنولوجية تكون تابعة للجامعة فى مختلف التخصصات المهنية بحيث تكون الدراسة بها سنتان ويستطيع الخريج استكمال دراسته لمدة 4 سنوات حال رغبته فى ذلك بحيث يكون له عمل اثناء استكمال دراسته.

وأشار الدكتور جودة هلال، بأن هذا المناخ موجود فى جامعة هليوبوليس تحديدا حيث أن الجامعة تتبع مجموعة سيكم والتى تضن العديد من الشركات والمصانع والتى يمكن من خلالها توظيف الخريجيين سواء بعد الحصول على الدرجة المهنية بعد عامان دراسيين أو اثناء إستكمال دراستهم لمدة 4 سنوات

وبين رئيس الجامعة، بأنه سوف يتم التقدم وإفتتاح الكلية التكنولوجية فور إنتهاء الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وأضاف الدكتور جودة هلال ، أن تلك الخطوة جاءت وفقا ونظرا لزيادة اهتمام الدولة بقطاع التعليم التكنولوجي، الذي يُعد أحد المسارات الهامة في التعليم الجامعي، وذلك في ظل الدعم غير المسبوق الذي قدمته القيادة السياسية بإنشاء جامعات وكليات تكنولوجية جديدة وبهدف تغيير نظرة المجتمع نحو هذا المسار التعليمى الهام.

وأكد الدكتور جودة هلال، على أهمية دور الكلية التكنولوجية في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، وتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل.

وأشار الدكتور جودة هلال، الى الكلية التكنولوجية بجامعة هليوبوليس تستهدف تأهيل الخريجين لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي.