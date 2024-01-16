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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمى ووزارة الشباب يطلقان أول حاضنة أعمال متخصصة للتكنولوجيا الرياضية

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة الشباب والرياضة، عن فتح باب التقدم لأول حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية موجهه للأفراد، اعتبار من اليوم، داعية جميع المهتمين من شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة للإطلاع علي الشروط والتقدم من خلال الرابط التالي: https://coda.io/form/MOYS-SportsTech-Startup-Application-Form_dFRmpRt90W5 في موعد أقصاه 15 فبراير 2024.

وأوضحت الأكاديمية أنه سيتم الإعلان عن الفرق المختارة في 21 فبراير 2024، وستخضع الفرق المرشحة للاحتضان لدورة تدريبية لمدة 5 أيام بمقر الحاضنة بمركز شباب مدينة نصر.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن حاضنة الأعمال (MOYS) هي مركز ديناميكي متخصص تم إنشاؤه بمركز شباب مدينة نصر كأول حاضنة بالهيئات الشبابية والرياضية تعمل لتمكين رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا الرياضة ذات الأثر الاجتماعي والاستثماري، وستفتح أبوابها للمرة الأولى وستعمل علي تحويل الأفكار الرائدة لإحداث ثورة تكنولوجية في المجال الرياضي في مصر وتحقيق تأثير دائم علي الاقتصاد المصري.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي أنه سيتم احتضان 18 شركة تكنولوجية ناشئة في تكنولوجيا الرياضة على مدار عامي 2024/2025 وخلال فترة الاحتضان التي تتراوح ما بين 6 إلي 9 شهور بتمويل يصل إلى 200 ألف جنيه لكل شركة مع تقديم جميع الخدمات التقنية واللوجستية.

ووجه وزير الشباب والرياضة دعوة للشباب المصري أن ينتهز الفرصة الفريدة للمشاركة ليصبح رائد أعمال والمشاركة في ثورة التكنولوجيا الرياضية في مصر.

في سياق متصل أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن حاضنة تكنولوجيا الرياضة هي إضافة جديدة لباقة الحاضنات التكنولوجية ضمن برنامج حاضنات الأعمال الابتكارية للأفراد من خلال جهاز تنمية الابتكار والاختراع بالأكاديمية.

وأضاف صقر أن "حاضنة تكنولوجيا الرياضة" تعد أول حاضنة تكنولوجية رياضية متخصصة للأفراد لدعم الشركات الناشئة في تكنولوجيا الرياضة بتمويل ودعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب وبالتعاون مع جامعة النيل الأهلية ومبادرة رواد النيل.

 وتأتي حاضنة تكنولوجيا الرياضة في إطار تفعيل دور الأكاديمية في دعم الأفكار الابتكارية للأفراد وتطويع البحث العلمي في إيجاد حلول سريعة وفاعلة لمشكلات المجتمع، كما تهدف أيضا إلى الاستفادة من طاقة الشباب بالمحافظات وقدرتهم على التغيير والتحسين وبالأخص مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لدعم وتشجيع رواد الأعمال الشباب لتحويل أفكارهم التكنولوجية المبتكرة إلى منتجات حقيقية ولإنشاء نوع جديد من الشركات الناشئة المحتملة لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لحل مشاكل مجتمعية واستغلال إمكانية الوصول لعدد كبير من الشباب أصحاب الأفكار المبتكرة في جميع المحافظات.

البحث العلمى والتكنولوجى البحث العلمي والتكنولوجيا أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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