التعليم العالي تحذر الطلاب من الوقوع في نصب الكيانات الوهمية

انطلق السبت الماضي تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024 , بعد أن وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.



وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن القبول بالجامعات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من السبت 13 يناير الجاري، ولمدة أسبوعين.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك توجيهات من قبل وزير التعليم العالي بالقيام بنشر أسماء بيانات وأيضا أماكن المؤسسات والكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة.

وأوضح أن هذه الكيانات تقدم خدمة تعليمية كما تمنح شهادات مزورة لجميع الطلاب، مشيرا إلى انه الوزارة تعمل على تحذير الطلاب من الوقوع في النصب، حيث أن لجان الضبطية القضائية قد نجحت في القيام وإغلاق 411 كيان وهمي ، وذلك منذ إنشائها عام 2015 .

وأشار في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن جميع البيانات والأسماء الخاصة بالمعاهد المعتمدة والمؤسسات التعليمية متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.