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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد بحوث الإلكترونيات ينظم محاضرة عن "موازنة البرامج والأداء كإحدى أدوات الإصلاح"

معهد بحوث الإلكترونيات
معهد بحوث الإلكترونيات

نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس المعهد، محاضرة بعنوان “موازنة البرامج والأداء كإحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي”، بهدف تعريف المشاركين بأهمية موازنة البرامج والأداء، وكيفية تطبيقها في المؤسسات الحكومية المصرية، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت الدكتورة شيرين محرم على أهمية موازنة البرامج والأداء كإحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي؛ لتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن المعهد يحرص على تقديم برامج تدريبية وورش عمل مُتخصصة في مجال موازنة البرامج والأداء، بهدف تعريف العاملين بالمعهد بهذا النظام وكيفية تطبيقه.

قدم المحاضرة الدكتور محمد ماهر عبدالتواب مدير عام التقييم البحثي والتصنيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تناول مفهوم موازنة البرامج والأداء، وأهدافها، وخصائصها، ومراحل تطبيقها، وعلاقتها بالإصلاح الاقتصادي، ودورها تحقيق إستراتيجية التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2023).

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وعلى هامش المحاضرة تم تدريب عملي على كيفية إعداد ومتابعة موازنة البرامج والأداء على نماذج وزارة المالية، كما تمت مناقشات حول تطبيق موازنة البرامج والأداء.

شهد فعاليات المحاضرة لفيف من العاملين في معهد تيودوربلهارس، ومعهد بحوث البترول، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والمعهد القومي للمعايرة، ومعهد بحوث أمراض العيون، ومعهد بحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالإضافة إلى أكاديمية البحث العلمي.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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