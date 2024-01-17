عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الملك سلمان تعلن تفاصيل دراسة صناعة الأجهزة الذكية للتقديم بالتيرم الثاني

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت جامعة الملك سلمان ، لكل من يحلم ببداية حياة مهنية مميزة في صناعة الأجهزة الذكية يمكنه الانضمام إلى برنامج علوم الذكاء الاصطناعي، والدراسة من خلال مناهج متقدمة وتدريب عملي ومرافق متميزة.

واوضحت الجامعة أنه خلال الدراسة يكتسب الطالب مهارات عملية متقدمة وهتحصل على شهادة بكالوريوس معتمدة تتيح لك أفضل الفرص في مجال: 
-مطلوب محليًا ودوليًا. 
-بيقدم فرص العمل عن بُعد في كل مكان في العالم.
-متوسط الرواتب فيها 20,000 جنيه مصري شهريًا.

تقدر دلوقتي تنضم إلى برنامج علوم الذكاء الاصطناعي في الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 من خلال الرابط https://forms.gle/rPeE5R4LDYQK5JFH6

لمعلومات عن مميزات البرنامج وشروط القبول والرسوم، زور موقعنا
https://ksiu.edu.eg/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%89-%d8%a8%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%b1/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a/

 

وكان قد عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا صباح اليوم الخميس بحضور عدد مدن قيادات الوزارتين، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

استهدف الاجتماع مُناقشة الإعداد لعقد المؤتمر الخاص بتطوير المرحلة الثانوية  بما يتوافق مع مسارات التطوير بالتعليم العالي واحتياجات سوق العمل.

كما ناقش الاجتماع  الموضوعات والمحاور التي سيناقشها المؤتمر، فضلاً عن اللجان المطلوب تشكيلها بشكل مشترك بين الوزارتين ، وكذا الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة للخروج برؤية مشتركة يتم طرحها خلال المؤتمر.

ويأتي التحضير لإطلاق المؤتمر القومي لعقد حوار مجتمعي حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية بناء على تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير المنظومة بما يحقق المرونة في المسارات وتعدد محاولات التقييم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

حضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود. عبير الشاطر مُساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، ود. أيمن فريد مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة.

كما حضر هذا الاجتماع من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، د. رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، ود. أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وأ. خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، وشادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي باسم الوزارة، وأ. محمد شريف من المكتب الفني للوزير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

ظهرت الآن.. نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بالإسم ورقم الجلوس

خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بمكوناته عظام بشرية.. عقار طبي في سيراليون يثير ضجة ويحوّل مُتعاطيه لزومبي|تفاصيل

كارت الخدمات المتكاملة.. تعرف على أماكن وشروط التقديم

الفقي: إسرائيل الآن كـ "الفأر في المصيدة"تلقي التهم على الآخرين|فيديو

رئيس الوزراء الفلسطيني: جميعنا ايدينا مفتوحة لإبرام اتفاق وطني..فيديو

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين يقتحمون خزانة منزل في غزة |شاهد

3 أسباب وراء ما حدث في سوق الذهب بمصر .. اعرف القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تي شيرت نانسي عجرم يثير ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي| سعره خرافي

بالأسود الشفاف.. سمية الخشاب تفاجئ متابعيها عبر إنستجرام بـ لوك غير متوقع|شاهد

اعتداء طالبة أمريكية على معلمتها العجوز بوحشية وتصويرها

بـ الشورت والأحمر الجريء.. زوجة ماجد المصري تثير ضجة في إيطاليا|شاهد

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ