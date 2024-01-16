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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توجيهات مهمة من التعليم العالي للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة بالفصل الدراسي الثاني

الجامعات الاهلية
الجامعات الاهلية

انطلق السبت الماضي تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024 , بعد أن وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن القبول بالجامعات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من السبت 13 يناير الجاري، ولمدة أسبوعين.

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وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية،  إن التقديم في التيرم الثاني بالجامعات الخاصة والأهلية يكون للحاصيلن على شهادة الثانوية العامة ومايعادلها.

وأشار إلى أن التقديم يكون من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات أو مكاتب التسجيل المباشر والقبول بها، مؤكدا على أهمية اتخاذ الحذر من الكيانات الوهمية ومراجعة اسماء الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل التقديم.

وأكد المصدر لصدى البلد، أن الحدود الدنيا للكليات كما هي في تنسيق القبول بالفصل الدراسي الاول بينما المصروفات الدراسية كما هي ايضا دون اختلاف .

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي التقديم المباشر للجامعات

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