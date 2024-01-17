عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«تنمية» تتوسع في تقديم خدمات تأمينية متناهية الصغر

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

أعلنت شركة «تنمية»، وهي شركة تابعة لمجموعة “إي اف چي” القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، اليوم الأربعاء، عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع جي أي جي – مصر، الشركة الرائدة في مجال التأمين في البلاد.

ويعد هذا التعاون المثمر بمثابة علامة فارقة لشركة «تنمية»، والتي ستتيح لها تقديم باقة جديدة من الخدمات التأمينية الابتكارية، وذلك في إطار التزامها المتجدد بالمبادرات التي تساهم في تعزيز الشمول المالي وفقا للوائح وقوانين هيئة الرقابة المالية.

وبموجب هذه الشراكة، سوف تقوم شركة «تنمية» بتقديم باقة متنوعة من الخدمات وحلول التأمين متناهية الصغر الميسرة، بما في ذلك خدمات التأمين ضد الحوادث الشخصية، وخدمات التأمين للشركات والمشروعات التجارية، وخدمات التأمين الصحي (بما في ذلك علاج السرطان وعلاج أفراد الأسرة)، وخدمات تأمين نفقات الجنائز وخدمات التأمين على الماشية والمساعدة على الطريق والتأمين على المنازل. 

وسوف تقوم “تنمية” بتقديم هذه الخدمات التي صممت خصيصاً لتلائم كل عميل لقاعدة واسعة من عملائها بشبكتها الممتدة في أنحاء الجمهورية.

لجذب الكفاءات.. الرقابة المالية تطور ضوابط قيد مراقبي الحسابات في سجلات الهيئة

الرقابة المالية: 61.3 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال 10 أشهر

وفي هذا السياق، أعرب علاء الدين العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بتعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية مع جي أي جي – مصر، وذلك عبر توفير باقة متنوعة من الخدمات التأمينية لعملائها. 

وأكد العفيفي أن شركة «تنمية» تعد إحدى الركائز الرئيسية للاستراتيجية التي تتبناها شركة “إي اف چي فاينانس” الرامية إلى تعزيز باقة المنتجات والخدمات الابتكارية التي تلبي احتياجات العملاء دائمة التغير.

وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى تعزيز رضاء وولاء العملاء، فضلًا عن تطوير جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة إلى جانب المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

من جهته، أعرب چينو چونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تنمية»، عن سعادته بهذه الشراكة الناجحة، مؤكدًا التزام «تنمية» المتجدد بدعم المجتمعات المحيطة بأعمالها. 

وقال چونسون إن الشركة تتطلع إلى تعزيز محفظة أعمالها، وذلك بما يساهم في توفير المزيد من الخدمات المالية التي تلبي احتياجات العملاء وتقديم الدعم المطلوب لهم من خلال إنشاء شبكة آمنة لتمكينهم من تجنب المخاطر وحماية الأصول الخاصة بهم.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تبرهن على حرص الشركة الدائم على إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة المواطنين.

من جانبه، أشاد علاء الزهيري، الرئيس التنفيذي لجي أي جي – مصر، بهذا التعاون المثمر مع شركة «تنمية»، والذي يمثل خطوة محورية تأتي في إطار استراتيجية الشركة لإتاحة خدمات ومنتجات التأمين متناهي الصغر أمام المزيد من العملاء، وهو ما سيساهم بدوره في تعزيز قدرة العملاء على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار داخل المجتمعات الأكثر احتياجا.

وقال الزهيري إن هذه الشراكة الاستراتيجية ستثمر عن العديد من المزايا الهامة التي يأتي في مقدمتها تعزيز الشمول المالي، مشيرًا إلى أن جي أي جي ستستفيد من شبكة الفروع الواسعة التي تنفرد بها شركة «تنمية» في سد الفجوة في التغطية التأمينية للمجتمعات بوجه عام.

من ناحية أخرى، قال مكين لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال بجي أي جي - مصر، إن هذه الاتفاقية المثمرة تأتي في إطار توجيهات هيئة الرقابة المالية ورؤيتها لتنمية قطاع التأمين متناهي الصغر في مختلف أنحاء الجمهورية. 

وأضاف لطفي أن جي أي جي – مصر نجحت على مدار الخمس سنوات الماضية في خدمة أكثر من 3 ملايين عميل في قطاع التأمين متناهي الصغر، كما تعكف الشركة على تطوير نماذج الأعمال الأكثر ملاءمة لشرائح المواطنين التي لا تشملها التغطية التأمينية في السوق المصري، وذلك عبر توفير المنتجات والخدمات عالية القيمة بأسعار معقولة، فضلًا عن توفير تجربة رقمية متكاملة للعملاء في مختلف الجوانب المتعلقة بإصدار الوثائق التأمينية وسداد المطالبات.

شركة تنمية شركة جي ي جي هيئة الرقابة المالية اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

900 جنيه| هزة تضرب أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في أكتوبر 2023

ترشيحاتنا

حمولتها 82 ألف طن.. الحكومة : تسلمنا أحدث سفن الصب الجاف وادى العريش

الاتحاد الأفريقي يعلن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتسوية الصراع في السودان

المنتهية تأشيراتهم.. قرار عاجل من السعودية يخص الوافدين إلى المملكة

شاومينج كان في انتظارها| انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.. وجمع “خيال” يثير الجدل

مفاجأة فى أسعار الذهب والدولار.. وصول كبيرة منسقى الأمم المتحدة لمعبر رفح.. ومؤتمر سامح شكرى ووزير خارجية اليونان

لإنهاء الحرب .. نتنياهو يحدد أهداف إسرائيل في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات الزوجة السابعة| صور 6 زيجات سابقة لحسين فهمي.. شاهد

متخانقين من فترة.. سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| صور

لوك جديد .. نسرين طافش تستعرض جمالها بفيديو| شاهد

قبل الاحتفال بعيد زواجهما.. أبرز اللقطات الرومانسية بين كندة علوش وعمرو يوسف

فيديو

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

نجم الزمالك يتحدث عن فيريرا وشيكابالا ومعلول وزيزو .. قال إيه ؟ «فيديوجراف»

قبل الاحتفال بعيد زواجهما.. أبرز اللقطات الرومانسية بين كندة علوش وعمرو يوسف

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ