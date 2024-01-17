«تنمية» تتوسع في تقديم خدمات تأمينية متناهية الصغر

أعلنت شركة «تنمية»، وهي شركة تابعة لمجموعة “إي اف چي” القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، اليوم الأربعاء، عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع جي أي جي – مصر، الشركة الرائدة في مجال التأمين في البلاد.

ويعد هذا التعاون المثمر بمثابة علامة فارقة لشركة «تنمية»، والتي ستتيح لها تقديم باقة جديدة من الخدمات التأمينية الابتكارية، وذلك في إطار التزامها المتجدد بالمبادرات التي تساهم في تعزيز الشمول المالي وفقا للوائح وقوانين هيئة الرقابة المالية.

وبموجب هذه الشراكة، سوف تقوم شركة «تنمية» بتقديم باقة متنوعة من الخدمات وحلول التأمين متناهية الصغر الميسرة، بما في ذلك خدمات التأمين ضد الحوادث الشخصية، وخدمات التأمين للشركات والمشروعات التجارية، وخدمات التأمين الصحي (بما في ذلك علاج السرطان وعلاج أفراد الأسرة)، وخدمات تأمين نفقات الجنائز وخدمات التأمين على الماشية والمساعدة على الطريق والتأمين على المنازل.

وسوف تقوم “تنمية” بتقديم هذه الخدمات التي صممت خصيصاً لتلائم كل عميل لقاعدة واسعة من عملائها بشبكتها الممتدة في أنحاء الجمهورية.

وفي هذا السياق، أعرب علاء الدين العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بتعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية مع جي أي جي – مصر، وذلك عبر توفير باقة متنوعة من الخدمات التأمينية لعملائها.

وأكد العفيفي أن شركة «تنمية» تعد إحدى الركائز الرئيسية للاستراتيجية التي تتبناها شركة “إي اف چي فاينانس” الرامية إلى تعزيز باقة المنتجات والخدمات الابتكارية التي تلبي احتياجات العملاء دائمة التغير.

وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى تعزيز رضاء وولاء العملاء، فضلًا عن تطوير جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة إلى جانب المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

من جهته، أعرب چينو چونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تنمية»، عن سعادته بهذه الشراكة الناجحة، مؤكدًا التزام «تنمية» المتجدد بدعم المجتمعات المحيطة بأعمالها.

وقال چونسون إن الشركة تتطلع إلى تعزيز محفظة أعمالها، وذلك بما يساهم في توفير المزيد من الخدمات المالية التي تلبي احتياجات العملاء وتقديم الدعم المطلوب لهم من خلال إنشاء شبكة آمنة لتمكينهم من تجنب المخاطر وحماية الأصول الخاصة بهم.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تبرهن على حرص الشركة الدائم على إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة المواطنين.

من جانبه، أشاد علاء الزهيري، الرئيس التنفيذي لجي أي جي – مصر، بهذا التعاون المثمر مع شركة «تنمية»، والذي يمثل خطوة محورية تأتي في إطار استراتيجية الشركة لإتاحة خدمات ومنتجات التأمين متناهي الصغر أمام المزيد من العملاء، وهو ما سيساهم بدوره في تعزيز قدرة العملاء على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار داخل المجتمعات الأكثر احتياجا.

وقال الزهيري إن هذه الشراكة الاستراتيجية ستثمر عن العديد من المزايا الهامة التي يأتي في مقدمتها تعزيز الشمول المالي، مشيرًا إلى أن جي أي جي ستستفيد من شبكة الفروع الواسعة التي تنفرد بها شركة «تنمية» في سد الفجوة في التغطية التأمينية للمجتمعات بوجه عام.

من ناحية أخرى، قال مكين لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال بجي أي جي - مصر، إن هذه الاتفاقية المثمرة تأتي في إطار توجيهات هيئة الرقابة المالية ورؤيتها لتنمية قطاع التأمين متناهي الصغر في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف لطفي أن جي أي جي – مصر نجحت على مدار الخمس سنوات الماضية في خدمة أكثر من 3 ملايين عميل في قطاع التأمين متناهي الصغر، كما تعكف الشركة على تطوير نماذج الأعمال الأكثر ملاءمة لشرائح المواطنين التي لا تشملها التغطية التأمينية في السوق المصري، وذلك عبر توفير المنتجات والخدمات عالية القيمة بأسعار معقولة، فضلًا عن توفير تجربة رقمية متكاملة للعملاء في مختلف الجوانب المتعلقة بإصدار الوثائق التأمينية وسداد المطالبات.