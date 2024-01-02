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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 61.3 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال 10 أشهر

صدى البلد

أعلنت الهيئة الرقابة المالية عن ارتفاع في قيمة الأقساط التأمينية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023 بنسبة 30.3% على أساس سنوي.


وكشفت الرقابة المالية أن قيمة الأقساط التي حصلتها شركات التأمين من عملائها خلال الـ10 أشهر الأولى من 2023 بلغت 61.3 مليار جنيه مقابل 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2022، بمعدل نمو 30.3% .

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وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023، أن قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 30.8 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولي من 2023 مقابل 19.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بنمو 58.9%.


وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة من نشاط الأشخاص وتكوين الأموال بلغت 30.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2023 مقارنة بـ 27.6 مليار جنيه في نفس الفترة العام السابق بارتفاع 10.2%.

وأظهر تقرير الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة من نشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 37.2% لتسجل 54.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023، مقارنة 39.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

تراجع أقساط عملاء التأمين التكافلي
وأشار تقرير الرقابة المالية إلى تراجع قيمة الأقساط المحصلة لعملاء شركات التأمين التكافلي إلى 6.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023، مقابل 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بانخفاض قدره 6.9%

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