الرقابة المالية: 6.4 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الثالث

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية عن الفترة من (يوليو- سبتمبر) لعام 2023 أن قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 6.4 مليار جنيه.

وأوضح التقرير الصادر عن الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الثالث من أن شركات التأمين حصلت من عملائها أقساط بقيمة 19.2مليار جنيه.

وقال تقرير هيئة الرقابة المالية إن الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 9.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 9.2 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2023.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين سجلت 8.8 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2023 وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 3.8 مليار جنيه.

تأمينات الممتلكات والمسئوليات

يشار إلى تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول