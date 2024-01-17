فوز كاب فيردى على رواندا 52-27 ببطولة أفريقيا لليد

فاز منتخب كاب فيردى على نظيره الرواندى بنتيجة 52-27 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الأربعاء، داخل مجمع الصالات باستاد القاهرة فى الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة أفريقيا لكرة اليد "رجال" في نسختها رقم 26، التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 17 وحتى 27 من شهر يناير الجاري.



ففى الشوط الأول، تقدم منتخب كاب فيردى على نظيره الرواندى بنتيجة 24-13.

وفى الشوط الثانى، واصل منتخب كاب فيردى تقدمه لتنتهى المباراة بفوز كاب فيردى بنتيجة 52-27.

وكان منتخب الكونغو "كينشاسا" فاز على نظيره الزامبى بنتيجة 40-21 لحساب نفس المجموعة.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، تعقبه فى تمام الساعة الثامنة المباراة الافتتاحية بين مصر "صاحبة الأرض وحامل اللقب" وغينيا بالمجموعة الثانية.

وتضم بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد في هذه النسخة 16 منتخبًا، إذ تشارك 5 منتخبات عربية في إطار المنافسات، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والغابون وأنغولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ويُعد منتخب مصر هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، بعدما فاز في نهائي النسخة الماضية على الرأس الأخضر (37-25).

ويأمل منتخب الفراعنة حامل اللقب في آخر نسختين إلى تحقيق اللقب الثالث توالياً من أجل الاقتراب من منتخب تونس البطل التاريخي لبطولة اليد.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

المجموعة الأولى: كاب فيردى والكونغو "كينشاسا" وزامبيا ورواندا.

المجموعة الثانية: مصر وغينيا والكاميرون والكونغو "برازافيل".

المجموعة الثالثة: المغرب والجزائر والجابون وليبيا.

المجموعة الرابعة: تونس وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.