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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض خاص لفيلم هجان بحضور أبطاله في الرياض

هجان
هجان

قبل انطلاقه في السينمات، أقيم العرض الخاص لفيلم "هجّان" في سينما موڤي بالرياض بحضور أبطاله عزام النمر ومحمد هلال وتولين بربود ورايد الضيوفي والمنتج محمد حفظي، وذلك قبل أيام من انطلاقه بصالات السينما بالمملكة العربية السعودية في ١٨ يناير.

الفيلم من كتابة مفرج المجفل وعمر شامة وأبو بكر شوقي. ومن بطولة عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود وإبراهيم الحساوي. وتدور أحداثه حول مطر وأخيه غانم اللذان يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة. ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بناقته حفيرة. وبعدما يستغله المالك القاسي جاسر، يصبح على الصبي مطر بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة.
 

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حظي "هجّان" باستقبال حافل في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. ومع إطلاق الإعلان الرسمي له كان مثار حديث جمهور وسائل التواصل الاجتماعي مع عرضه لأجواء أسطورية وغير تقليدية، تكشف عن وجه مختلف للمملكة العربية السعودية.

ويعد "هجان" أحدث إنتاجات كلًا من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفيلم كلينك، ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في العالم العربي. وخدمات الإنتاج في المملكة العربية السعودية من قبل Yellow Camel. الفيلم من إنتاج محمد حفظي وماجد زهير سمان، كما شاركت في الإنتاج رولا ناصر.
 

العالم العربى العربية السعودية العرض الخاص الملك عبد العزيز المنتج محمد حفظي

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