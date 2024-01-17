منها سهر الليالي والعوازل وطاير يا هوا.. عمرو سليم في أمسية بالأوبرا|بعد غد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية فنية، للموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم، وذلك في الثامنة مساء يوم /الجمعة/، على المسرح الصغير بالأوبرا.



وذكرت دار الأوبرا المصرية- في بيان، اليوم /الأربعاء/ - أن الأمسية تأتي في إطار مساعي الثقافة المصرية لتطوير الوجدان الجمعي، منوهة إلى أن الموسيقار عمرو سليم أعد برنامجا فنيا ثريا للحفل يتضمن تقديم مجموعة من أعمال الموسيقى العربية التي أعاد صياغتها لتناسب آلة البيانو منها: "سهر الليالي، العوازل، طاير يا هوا وغيرها من الأعمال الموسيقية".



وأشارت إلى أن الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم تأثر منذ طفولته بالموسيقى، وعند اكتشاف موهبته التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين، وبدأ العزف على آلة الأكورديون، ثم اختار آلة البيانو، التحق بمعهد ناصر للموسيقى العربية وبجامعة القاهرة، وشارك في المسابقات المتخصصة على مدار سنوات الجامعة، وحصل على جوائز عديدة، وبعد تخرجه أنشأ أول فرقة موسيقية خاصة به وعمل على إعادة توزيع الأعمال الغنائية النادرة، وتم تكريمه في عدة مهرجانات منها: الموسيقى العربية عام 2019 والقلعة عام 2021.