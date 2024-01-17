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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حياة كريمة.. الصحة : إطلاق 13 قافلة طبية للكشف والعلاج مجانا

قوافل
قوافل

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق ١٣ قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة  ، وذلك يومي ١٧ و ١٨ يناير ٢٠٢٤ للكشف والعلاج مجانًا .

تفاصيل قوافل المؤسسات الدينية إلى المحافظات.. الجمعة القادمة

حياة كريمة.. الصحة: إطلاق 9 قوافل طبية للكشف وعلاج المواطنين مجاناً

أوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن القوافل ستشمل عددا من  التخصصات الطبية  ابرزها :- 
- نساء وولادة

 - خدمات تنظيم الأسرة 

- الأطفال
- الباطنة 

- الأنف والأذن
- العظام

 - الجراحة

 - الرمد الأسنان

 - القلب 

- الجلدية
- خدمات الأشعة والتحاليل

الصحة تكشف المحافظات المستهدفة 


أوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن القوافل ستجوب عددا من المحافظات التالية  (الوادي الجديد - المنوفية - البحيرة - السويس - قنا - مطروح- سوهاج - بني سويف - الغربية - المنيا - القاهرة - أسوان - دمياط)

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم إطلاق قافلة بقرية البدراوى بمركز كفر سعد خلال يومى الجمعة والسبت وذلك ضمن خطة شهر يناير الجارى، حيث تردد عليها ١١٦٤ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٦ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة  لـ ٣ حالات بالإضافة إلى إجراء ٦٠٦ تحليل معملى و فحص ٣٦ حالة بالأشعة و ٣٠ حالة أخرى بالسونار ، كما تم فحص ١٣٧ حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر و أيضًا عقد ١٠ ندوات توعوية على هامش القافلة تردد عليها ١٦٠ مواطنا على مدار اليومين.

الصحة نساء الاطفال الأنف العظام الجراحة

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