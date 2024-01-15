حياة كريمة.. الصحة: إطلاق 9 قوافل طبية للكشف وعلاج المواطنين مجاناً

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق ٩ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة
وذلك يومي ١٥ و ١٦ يناير ٢٠٢٤
وأكدت وزارة الصحة والسكان ، أن القوافل التي سيتم إطلاقها ستستهدف الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية.
- نساء وولادة
- خدمات تنظيم الأسرة
- الأطفال - الباطنة
- الأنف والأذن
- العظام
- الجراحة
- الرمد الأسنان
- القلب
- الجلدية
- خدمات الأشعة والتحاليل
الصحة توضح المحافظات المستهدفة
وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن القوافل التي سيتم إطلاقها ستشمل محافظات
(الدقهلية - الإسماعيلية - القليوبية - القاهرة - الوادي الجديد - البحيرة - مطروح - الغربية - المنيا)