حياة كريمة.. الصحة: إطلاق 9 قوافل طبية للكشف وعلاج المواطنين مجاناً

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق ٩ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

وذلك يومي ١٥ و ١٦ يناير ٢٠٢٤

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، أن القوافل التي سيتم إطلاقها ستستهدف الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية.



- نساء وولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

- الأطفال - الباطنة

- الأنف والأذن

- العظام

- الجراحة

- الرمد الأسنان

- القلب

- الجلدية

- خدمات الأشعة والتحاليل

الصحة توضح المحافظات المستهدفة



وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن القوافل التي سيتم إطلاقها ستشمل محافظات

(الدقهلية - الإسماعيلية - القليوبية - القاهرة - الوادي الجديد - البحيرة - مطروح - الغربية - المنيا)