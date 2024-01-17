دولة عربية تدعم غزة بـ 10 ملايين دولار

اعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، تقديم نحو 37 مليون درهم (10 ملايين دولار)، لدعم القطاع الصحي في غزة.

ووفق صحيفة الخليج الإماراتية؛ فأن تلك المساعدات تأتي تنفيذا للتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتهدف هذة المساعدات توفير المستلزمات الطبية الأساسية للسكان، وخصوصاً لفئة الأطفال في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها غزة.

لدعم الجهود الإنسانية والنهوض بالاحتياجات الصحية

جاء ذلك ضمن خطاب نوايا وقعته مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" مع منظمة الصحة العالمية، لدعم الجهود الإنسانية والنهوض بالاحتياجات الصحية العاجلة لسكان قطاع غزة.

وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، والذي يعقد في الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري تحت شعار "إعادة بناء الثقة".