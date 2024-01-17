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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تبحث مع وفد من الناتو أوضاع حرب غزة والتطورات الإقليمية والدولية

صدى البلد

استقبل السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة وفد حلف شمال الأطلسي (الناتو).

 

ورحب السفير خالد منزلاوي بالوفد وأبلغهم تقدير الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لهذه الزيارة، ثم عقدت جلسة مشاورات بين إدارة أوروبا والتعاون العربي- الأوروبي ووفد الحلف تناولت مجمل تطورات القضايا والأزمات السياسية ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة، و سوريا واليمن والعراق، مروراً بالسودان وليبيا ولبنان، وانتهاءً بالأزمة الروسية- الأوكرانية.

 

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمتين، بما في ذلك مجال الحد من التسلح (خاصةً الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة) ومكافحة الإرهاب والإغاثة في حالات الكوارث.

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