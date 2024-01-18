عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مسابقة التربية والتعليم 2024 .. ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم

مسابقة التربية والتعليم
مسابقة التربية والتعليم 2024

تلقى موقع صدى البلد استفسارات عديدة بشأن الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 ألف معلم 2024.

يأتي ذلك بالتزامن مع فتح باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 من اليوم الخميس 18 يناير 2024 ، حتى 31 يناير على بوابة الوظائف الحكومية.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024


تتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 فيما يلي : 

  • صورة شخصية للمتقدم، بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهان)
  • صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهان بحسب الأحوال)
  • المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد
  • الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث
  • شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة
  • إيصال الإيداع البنكي.

و وفقا لضوابط مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 ، لن يُلتفت لطلبات التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، ما لم تكن المستندات أصلية وملونة ، بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

كما تشدد ضوابط مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 على ضرورة الإلتزام بما يلي :

  • يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة jpg
  • ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا
  • يجب التأكد من المرفقات قبل تحميلها
  • في حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أوعدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها مثال (عدم إدخال الأسم صحيحاً وكاملاً أوالمحافظة أو الرقم القومي كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب
  • ولابد من الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الاختبار الإلكتروني
  • لابد من الحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح والاحتفاظ به ليتسنى لك الاستعلام عن نتيجة المسابقة .

رابط مسابقة التربية والتعليم 2024

يظهر رابط مسابقة 30 ألف معلم 2024 مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 ، على بوابة الوظائف الحكومية 

ويمكن للمتقدم الآن الوصول إلى رابط مسابقة 30 ألف معلم 2024 مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 ، على بوابة الوظائف الحكومية  من خلال الضغط مباشرة على  : https://jobs.caoa.gov.eg/ 

ومن خلال مسابقة 30 ألف معلم 2024 مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 ، سوف يتم التعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024 - 2025 بجميع محافظات الجمهورية .

مسابقة التربية والتعليم مسابقة التربية والتعليم 2024 التربية والتعليم 2024 التربية والتعليم التعليم مسابقة 30 ألف معلم 30 الف معلم 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

120 دقيقة بحث.. كيف سقطت المتهمة في سرقة سلاسل مايا شيحة الماسية

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

ترشيحاتنا

اختفاء المعتقليين الفلسطينيين.. مركز حقوقي يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار خطير

«استسلام لـ حماس».. بيان عاجل من إسرائيل عن وقف الحرب

مؤشرات كشفت الخلاف بين ياسمين عبدالعزيز والعوضي قبل الطلاق وقصة توقعات خبيرة الأبراج

وزير الري: مجهودات كبيرة فى حصر أملاك الوزارة وإزالة التعديات عليها

4 عقوبات قاسية تواجه إمبراطور الذهب ..تفاصيل

شاومينج ينشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية عبر تليجرام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ