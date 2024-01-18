مسابقة التربية والتعليم 2024 .. ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم

تلقى موقع صدى البلد استفسارات عديدة بشأن الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 ألف معلم 2024.

يأتي ذلك بالتزامن مع فتح باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 من اليوم الخميس 18 يناير 2024 ، حتى 31 يناير على بوابة الوظائف الحكومية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024



تتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 فيما يلي :

صورة شخصية للمتقدم، بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهان)

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهان بحسب الأحوال)

المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

إيصال الإيداع البنكي.

و وفقا لضوابط مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 ، لن يُلتفت لطلبات التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، ما لم تكن المستندات أصلية وملونة ، بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

كما تشدد ضوابط مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 على ضرورة الإلتزام بما يلي :

يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة jpg

ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا

يجب التأكد من المرفقات قبل تحميلها

في حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أوعدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها مثال (عدم إدخال الأسم صحيحاً وكاملاً أوالمحافظة أو الرقم القومي كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب

ولابد من الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الاختبار الإلكتروني

لابد من الحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح والاحتفاظ به ليتسنى لك الاستعلام عن نتيجة المسابقة .

رابط مسابقة التربية والتعليم 2024

يظهر رابط مسابقة 30 ألف معلم 2024 مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 ، على بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن للمتقدم الآن الوصول إلى رابط مسابقة 30 ألف معلم 2024 مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 ، على بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط مباشرة على : https://jobs.caoa.gov.eg/

ومن خلال مسابقة 30 ألف معلم 2024 مسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 ، سوف يتم التعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024 - 2025 بجميع محافظات الجمهورية .