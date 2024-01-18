عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: احتمال الحرب مع لبنان صار أعلى بكثير

أرشيفية
أرشيفية

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، يوم الأربعاء، إن احتمال اندلاع حرب على الحدود الشمالية مع لبنان، صار أعلى بكثير.

وأضاف هاليفي في بيان: "لا أعرف متى ستبدأ الحرب في الشمال، أستطيع أن أقول لكم إن احتمال حدوثها، في الأشهر المقبلة، أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي، سنبدأها ونحن في موقع أفضل من خصومنا".

وكان هاليفي يخاطب جنود الاحتياط الذين يتدربون على الحدود الشمالية مع لبنان، حيث تدور اشتباكات يومية مع حزب الله اللبناني، منذ 7 أكتوبر.

وقال الجيش، في وقت سابق، إنه رصد عدة حالات إطلاق نار من لبنان وإنه "ردًا على إطلاق النار، دمرت طائرات الجيش البنية التحتية للإرهاب"، في جنوب لبنان.

والأربعاء، أعلن الجناح المسلح لحركة حماس، المتحالف مع ميليشيا حزب الله، وله مقاتلون في لبنان، أنه أطلق 20 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل "ردًا على المجازر في غزة"، مؤكدًا مقتل أحد مقاتليه في لبنان.

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل، يسجل تبادل يومي لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى التحذير من أن "المواجهة الشاملة" بين الطرفين ستكون "كارثة كاملة".

ومنذ بدء التصعيد على جانبي الحدود، قُتل أكثر من 190 شخصًا في لبنان، بينهم 141 عنصرًا من ميليشيا حزب الله وأكثر من 20 مدنيًا بينهم 3 صحفيين، وفق حصيلة جمعتها "فرانس برس"، وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل 9 جنود و6 مدنيين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبد العزيز

اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

قبل 24 ساعة من مواجهة غانا| الفيفا يوجه صدمة لمنتخب مصر.. التفاصيل

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد استهداف الحوثي لسفينة في خليج عدن

بسعر مناسب جدًا .. أفضل موبايل Vivo للشباب

تيك توك هو السبب| تفاصيل جديدة في حادث الفنان فادي خفاجة

BYD تستثمر 14 مليار دولار في تقنيات السيارات الذكية

الدعاء الجامع لكل خير في الدنيا والآخرة.. لا تغفله بساعة الإجابة

في سماء مصر الليلة.. القمر يظهر مع المشتري عملاق المجموعة الشمسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شعر جديدة.. إيمي سمير غانم تثير ضجة بـ «نيو لوك»| شاهد

معلمة إنجليزية تثير ضجة عبر السوشيال وتحال للمحكمة العليا لسبب غير متوقع

كفاية شماتة وتلقيح|رضوى الشربيني تثير الجدل بالسوشيال ميديا بعد طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي

هل فعلها العوضي مع وحش الكون|ياسمين عبدالعزيز توضح حقيقة تعرضها للخيانة.. وعلاقة ريهام حجاج بالطلاق

فيديو

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ