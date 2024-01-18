الجيش الإسرائيلي: احتمال الحرب مع لبنان صار أعلى بكثير

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، يوم الأربعاء، إن احتمال اندلاع حرب على الحدود الشمالية مع لبنان، صار أعلى بكثير.

وأضاف هاليفي في بيان: "لا أعرف متى ستبدأ الحرب في الشمال، أستطيع أن أقول لكم إن احتمال حدوثها، في الأشهر المقبلة، أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي، سنبدأها ونحن في موقع أفضل من خصومنا".

وكان هاليفي يخاطب جنود الاحتياط الذين يتدربون على الحدود الشمالية مع لبنان، حيث تدور اشتباكات يومية مع حزب الله اللبناني، منذ 7 أكتوبر.

وقال الجيش، في وقت سابق، إنه رصد عدة حالات إطلاق نار من لبنان وإنه "ردًا على إطلاق النار، دمرت طائرات الجيش البنية التحتية للإرهاب"، في جنوب لبنان.

والأربعاء، أعلن الجناح المسلح لحركة حماس، المتحالف مع ميليشيا حزب الله، وله مقاتلون في لبنان، أنه أطلق 20 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل "ردًا على المجازر في غزة"، مؤكدًا مقتل أحد مقاتليه في لبنان.

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل، يسجل تبادل يومي لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى التحذير من أن "المواجهة الشاملة" بين الطرفين ستكون "كارثة كاملة".

ومنذ بدء التصعيد على جانبي الحدود، قُتل أكثر من 190 شخصًا في لبنان، بينهم 141 عنصرًا من ميليشيا حزب الله وأكثر من 20 مدنيًا بينهم 3 صحفيين، وفق حصيلة جمعتها "فرانس برس"، وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل 9 جنود و6 مدنيين.