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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصور..دخول أول قطار بعربات روسية مكيفة لخط الفردان بسيناء استعدادا للتشغيل التجريبي

القطار
القطار

نجحت هيئة السكة الحديد في وصول أول قطار بعربات ركاب روسية درجة ثالثة مكيفة فوارغ بدون ركاب إلى خط الفردان داخل شمال سيناء ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ وإنشاء وتطوير خط الفردان وصولا إلى طابا والعريش.

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تابع فريق رصد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء  هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، تأمين الوصول التجريبي لقطارى سكك حديدية أحدهما ركاب والآخر بضائع لتجربة التشغيل التجريبي لكوبري الفردان الرابط بين غرب وشرق القناة، وصولا لمحطة القنطرة شرق ثم جلبانه ثم بئر العبد.  

وتابع الفريق البدء في تحريك أول قطار ركاب فوارغ من ورش محطة قطارات القاهرة إلى خط الفردان، تمهيدًا لعبور أول قطار ركاب إلى شرق قناة السويس، وصولًا إلى سيناء، ضمن تنفيذ وتطوير خط الفردان بمسافة 490 كيلومتر.

وأوضحت المصادر، أن هيئة السكة الحديد جهزت قطار ركاب مكون من عربات روسية ذات الدرجة الثالثة المكيفة، وجراراين من طراز شركة وابتك الأمريكية والتي تحمل أرقام 2659 و2676، تمهيدًا لتحرك القطار من القاهرة وصولًا إلى خط الزقازيق بنها، حتى محطة الإسماعيلية، على أن يتم مرور القطار من كوبري الفردان القديم والجديد أعلى قناة السويس، وصولا إلى محطات بالوظة وبئر العبد داخل محافظة شمال سيناء.

وقامت وزارة النقل بإعادة تأهيل وتطوير خط الفردان بئر العبد بطول 100 كيلو متر، بالإضافة إلى تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلو متر والانتهاء من تنفيذ خط بئر العبد العريش بطول 80 كم وإنشاء الكوبري المعدني جديد بمنطقة الفردان.


بالإضافة إلى أعمال إعادة تأهيل كوبري الفرداني بعدة كباري معدنية طول كل منها 640 مترا، يتكون كل كوبري من جزئين طول كل جزء 320 مترا، ليمر الكوبري الجديد أعلى تفريعة قناة السويس الجديدة، ويمر الآخر القائم أعلى القناة القديمة، ليربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء.

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