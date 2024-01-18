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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب ينخفض عند التسوية إلى أدنى مستوى في شهر مع ارتفاع الدولار

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر  إذ عززت بيانات اقتصادية قوية عوائد الدولار والخزانة وخفضت توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.9% إلى 2008.89 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ 13 ديسمبر. وانخفض 1.3% في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ الرابع من ديسمبر 2023.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.9% إلى 2011.80 دولار.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في ديسمبر، مما أبقى الاقتصاد على أرض صلبة قبل العام الجديد.

وحام الدولار الأميركي عند أعلى مستوى خلال شهر بعد بيانات مبيعات التجزئة القوية. في حين ارتفعت أيضًا العائدات على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

وقال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق في RJO Futures: "يساور الأسواق شكوك بشأن تخفيضات أسعار الفائدة إذا تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً، وهو ما يضغط على أسعار الذهب. ومع قوة الدولار واستغرق التخفيضات بعض الوقت، فمن الصعب على الذهب أن يحافظ على ارتفاعه".

"ومع ذلك، فإن المخاطر الجيوسياسية ستستمر في توفير قاعدة للأسعار وتبقيها عند مستوى 2000 دولار."

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر يوم الثلاثاء إنه لا ينبغي للبنك المركزي أن يتعجل في خفض أسعار الفائدة حتى يمكن الحفاظ على انخفاض التضخم

يتوقع المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 57% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في مارس، وفقًا لأداة CME FedWatch.
وقال تاي وونغ، محلل المعادن المستقل المقيم في نيويورك: "من الناحية الفنية، الذهب معرض لبعض المخاطر هنا، إذا أغلقنا تحت 2020 دولارًا، فهذا يشير إلى أن النطاق الجانبي قد اخترق الاتجاه الهبوطي".

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 22.57 دولارا للأونصة، وتراجع البلاتين 1.8% إلى 879.09 دولارا.

وتراجع البلاديوم 1.8% إلى 919.14 دولارا، مسجلا أدنى مستوياته منذ 2018.

وقال محللون إن المعدل الذي يحل فيه البلاتين محل البلاديوم في إنتاج المحفزات الذاتية يتباطأ بسبب اقتراب المعادن الشقيقة من تكافؤ الأسعار.

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