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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

115 جنيها لقشر البياض.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 18 يناير 2024

صدى البلد

تباينت أسعار السمك والجمبري، خلال تعاملات اليوم الخميس 18 يناير 2024، داخل سوق العبور لتجارة الجملة، حيث سجل سعر السمك البلطي نحو 71 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر سمك البوري 80 جنيهًا.

ويقدم “ صدى البلد”  أسعار الاسماك والجمبرى وهى كالتالى : 


سعر السمك البلطي اليوم: 


- سعر السمك البلطي الكبير، ليتراوح بين 67 و71 جنيها للكيلو.

 

 

- سعر السمك البلطي الوسط، يسجل ما بين 64 و66 جنيها.

- يتراوح سعر السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر السمك الفيليه البلطي المجمد ما بين 40 و200 جنيه.


سعر سمك المكرونة اليوم: 


- تراوح سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، ما بين 70 و110 جنيها.

- وعن سعر سمك المكرونة خليجي، يتراوح من 60 إلى 70 جنيها.

- بينما بلغ سعر مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيه.

 

أسعار الأسماك اليوم:


- سعر «السبيط - كاليماري» اليوم، يتراوح من 195 إلى 425 جنيه.

- أما عن الكابوريا، فتراوح سعرها اليوم من 40 إلى 210 جنيه.

- سعر «القاروص - لوت» من 60 إلى 160 جنيه.

- سعر السمك البوري كبير الحجم اليوم يتراوح من 90 إلى 150 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو سمك البوري متوسط الحجم ما بين 70 و80 جنيه

- جاء سمك السردين اليوم مسجلاً من 65 إلى 85 جنيها.

- جاء سعر كيلو القشر بياض اليوم بين 75 و115 جنيه.

- بلغ سعر سمك الوقار من 85 إلى 145 جنيها.

- سجل سعر سمك الدنيس من 90 إلى 220 جنيها.

أسعار الجمبري اليوم: 
- سعر الجمبري الجامبو، يتراوح بين 515 و585 جنيها للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم، يتراوح من 410 إلى 510 جنيه.

- سعر الجمبري متوسط الحجم، يتراوح من 320 إلى 400 جنيه للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري صغير الحجم ما بين 85 و235 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و375 جنيها للكيلو.

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