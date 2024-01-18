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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

HDP التابعة لبنك التعمير والإسكان توقع عقد مقاولات مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير

صدى البلد

أعلنت شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP، الذراع الاستثمارية لبنك التعمير والإسكان، توقيع عقد مقاولات مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير CRC-DORRA، لبناء وتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالوحدات السكنية بمشروع Terrace بالشيخ زايد، والذي تصل إجمالي تكلفة استثماراته إلى 2.5 مليار جنيه، ويستهدف الانتهاء من بناء وتنفيذ الأعمال الإنشائية لكافة الوحدات السكنية بالكامل بمشروع Terrace.

وتعتزم شركة HDP الوفاء بوعودها للتسليم خلال الجدول الزمني المحدد والمعلن عنه مسبقاً، وهو ما يعكس قوة مركزها المالي مع التزامها بالوفاء بمتطلبات عملائها، وتمكنها من تعزيز مكانتها القوية كواحدة من أكبر شركات الاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.

وشهد توقيع العقد حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والمهندس أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP، ومحمد درة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للإنشاء والتعميرCRC-DORRA وحسام عيسى الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP.

وفي هذا السياق، أعرب أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP، عن اعتزازه بالتعاون مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير CRC-DORRA، والتي تعد أهم الأذرع الرئيسية لمجموعة شركات درة، لما تمتلكه من خبرة تمتد لأكثر من 80 عاماً كشركة بناء رائدة في مصر والشرق الأوسط. 

وأكد على إن هذا التعاون سيمكن شركة HDP من الوفاء بتسليم كافة الوحدات السكنية بمشروعها العقاري Terrace خلال الجدول الزمني  المحدد والمعلن عنه مسبقاً، إذ تحرص شركة HDP على التعاون مع نخبة من أفضل شركات المقاولات لتولي أعمال بناء مشروعاتها العقارية، لتوفير وضمان تقديم تجربة سكنية مميزة ومتطورة مدعومة بكافة الخدمات التي يقدمها بنك التعمير والإسكان ومجموعة شركاته، باعتباره البنك الرائد في مجال التنمية العمرانية في مصر على مدار أكثر من 40 عاماً.

وأشاد “حسنين”، بالإنجاز الكبير الذي تمكنت شركة HDP من تحقيقه في أولى مشروعاتها العقارية Terrace بالشيخ زايد والذي كان الحافز المحوري لإطلاق سلسلة من المشروعات التوسعية الجديدة في مواقع استراتيجية متميزة، وذلك ضمن استراتيجية الشركة الطموحة لتقديم أفضل منتج عقاري في مجال التنمية العمرانية، وضمان تقديم تجربة سكنية مستدامة ومتميزة لعملائها باحترافية، مع توفير كافة الإمكانيات بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مما يسهم في تعزيز رؤية الشركة لأن تكون واحدة من أكبر شركات الاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط. 

ومن جانبه، أعرب المهندس محمد حسن درة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للإنشاء والتعمير CRC-DORRA، عن فخره بالتعاون مع شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP الذراع الاستثمارية لبنك التعمير والإسكان، وإسناد شركة  HDP  المرحلة السكنية في مشروع  Terrace لشركته، لافتا إلى تميز مشروع Terrace بموقع استراتيجي بمساحة 31 فداناً على ربوة مرتفعة بمدينة الشيخ زايد ويتضمن إجمالى 800 وحدة سكنية. 

وشدد على استهدف شركة CRC-DORRA، الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية للمشروع وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، مؤكداً على التزام شركته بتطبيق معايير السلامة المهنية المطبقة عالمياً في المواقع الإنشائية، وتقديم تجربة حياتية منفردة ومتميزة تماشياً مع التوسع في التنمية العمرانية ضمن خطة الدولة في الوقت الحالي لكسب ثقة عملائها وتحقيق رؤيتهم.

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