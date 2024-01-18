نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم .. ظهرت الآن

ظهرت الآن في المدارس الإبتدائية ، نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم ، وذلك بعد أن تم الإنتهاء رسميا في بعض المدارس من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة .

وأعلنت عدد من المدارس الإبتدائية عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم ، بعد أن انتهت رسميا من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وتجميع النتيجة في شكلها النهائي .

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

وتساءل أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم.

ومن جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم إطلاقها لـ نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم على موقعها ، مؤكدة أن مسئولية إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم تقع على كل مدرسة وفقا لمواعيد انتهاء التصحيح عندها ، على اعتبار أن الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية.

وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على من يرغب في الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم إلكترونيا ، أن يدخل على رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم على الصفحات الرسمية لكل مدرسة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم .. بالألوان والتقديرات بدون درجات

وقد أعلنت المدارس نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم بدون درجات ، حيث تم إعلانها في شكل ألوان وتقديرات.

وكان قد قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه على النحو التالي :

اللون الأزرق في نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم : يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من ( ٨٥ إلى ١٠٠)

اللون الأخضر في نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم : يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من ٦٥( لأقل من ٨٥)

اللون الأصفر في نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم : يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من ( ٥ لأقل من ٦٥)

اللون الأحمر في نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم : يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).



نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم