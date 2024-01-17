ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

أعلن عدد من المدارس الإعدادية الموجودة على مستوى الجمهورية ، عن ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم ، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات لـ امتحانات نصف العام 2024 .

وجاء ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم في شكل قوائم قامت المدارس بتعليقها على الجدران ليتمكن كل الطلاب وأولياء الأمور من معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم .

وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم ، علم موقع صدى البلد ، أنها لم تطلق رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس على موقعها .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس لا تتولى إعلانها وزارة التربية والتعليم من خلال رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس لطلاب جميع المحافظات ، بل تتولى كل مدرسة إعلان ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس وفقا لتوقيت انتهائها من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ، على اعتبار أن الصف الأول الإعدادي يعتبر سنة نقل عادية وليس شهادة عامة .

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس على صفحات المدارس

من جانبها لم تكتف المدارس بإعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس داخل كل مدرسة ، ولكن لجأ عدد من المدارس إلى إعلان قوائم نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس كاملة عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

ويأتي إعلان قوائم نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس على صفحات المدارس على فيس بوك ، في إطار التسهيل على الطلاب وأولياء الامور للتعرف على نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس بدون الحاجة للتزاحم في المدارس .

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار تطوير منظومة التعليم أعلنت الوزارة عن تدريس اللغات الثانية في المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي، من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بحيث يختار الطالب اللغة الثانية التي يرغب في دراستها من ضمن قائمة اللغات الأخرى، وذلك بهدف امتلاكه المهارات التي تمكنه من مواكبة سوق العمل، مضيفا أن تدريس اللغة للطلاب في سن مبكرة أفضل كثيرًا من تدريسها في سن كبيرة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم