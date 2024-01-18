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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعديل سيارة شاومي الكهربائية الجديدة بسبب تعليقات العملاء

صدى البلد

تحاول شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية شاومي اقتحام لعبة السيارات الكهربائية (EV)، وقد أثارت إعجابها بمحاولتها الأولى، وهي سيارة SU7 سيدان. ومع ذلك، كان لدى المستهلكين بعض الملاحظات لشركة صناعة السيارات، والتي أدت بشكل مفاجئ بالنسبة للسيارة التي تم تقديمها بالفعل، إلى بعض التغييرات الطفيفة في تصميمها. 

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كشفت الوثائق المقدمة إلى وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أنه على الرغم من أن المظهر العام لم يتغير، إلا أن شركة شاومي قد توصلت إلى بعض الأفكار الجديدة لجعلها تبدو أكثر رياضية.

 

أكبر تغيير هو في الجزء الخلفي من السيارة. يبدو أن العلامة التجارية قد أنشأت شارة خلفية أصغر حجمًا لجعلها أكثر تناسبًا. في حين كان اسم العلامة التجارية يشغل في السابق كل المساحة المتاحة على صندوق السيارة تقريبًا، فقد أصبح الآن أصغر بكثير.

 

أضافت العلامة التجارية التي تم تشكيلها حديثًا عجلات مقاس 21 بوصة إلى قائمة الخيارات (الأحجام التي كانت تصل سابقًا إلى 20)، وتأتي مساميك الفرامل الآن بألوان مختلفة. وأخيرًا، تمت إضافة أغطية المرايا المصنوعة من ألياف الكربون إلى قائمة الخيارات، مما من شأنه أن يجعل التصميم يبدو أكثر رياضية قليلاً.

 

وعلى الرغم من عدم توضيح مصدر هذه التغييرات، إلا أن شركة شاومي كشفت مؤخرًا أنها قامت بدعوة مصمم BMW الشهير السابق Chris Bangle إلى مكاتبها من أجل سماع أفكاره حول السيارة. وفي مقطع فيديو، كان متألقًا بشأن عمل فريق التصميم في شركة شاومي.

 

تم تصميم SU7 كمنافس لبورشه تايكان وتيسلا موديل S، وستكون قوية جدًا. مع محركين، سيتمكن الطراز الأعلى من الوصول إلى 664 حصانًا (673 حصانًا / 495 كيلوواط)، مما يمكنه من الوصول إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) في 2.78 ثانية فقط.

 

نظرًا لحزمة البطارية التي تبلغ سعتها 101 كيلووات في الساعة، تقدر شركة شاومي أن طراز SU7 سيكون قادرًا على السفر لمسافة تصل إلى 497 ميلًا (800 كم) بين الشحنات. 

 

وبفضل هندسته المعمارية بقوة 800 فولت، سيتمكن الطراز من استعادة ما يصل إلى 137 ميلاً (220 كم) من المدى في خمس دقائق فقط في محطة شحن سريعة. 

 

من المتوقع ان تكون SU7 مثيرة للإعجاب من الداخل، حيث ستتميز بشاشة أدوات مقاس 7.1 بوصة وشاشة معلومات وترفيه مقاس 16.1 بوصة تأتي مزودة بأحدث الأدوات ورسومات الشعار المبتكرة لتجعلها تشعر بالسرعة والبديهية مثل أحدث الأجهزة اللوحية.

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