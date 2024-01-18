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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طالبات الإعدادية بالجيزة يؤكدن لوزير التعليم سهولة امتحان الجبر ووضوح أسئلته

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم

قام الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الخميس، بتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023 / 2024 للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة؛ وذلك فى إطار متابعته المستمرة لانضباط سير الامتحانات، ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها.

واستهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  جولته، بتفقد الامتحانات بمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، ويؤدى بها امتحان الشهادة الإعدادية 633 طالبة، حيث تفقد عددا من اللجان أثناء امتحان مادة الجبر والإحصاء واطمأن من الطالبات على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة، حيث أكدت الطالبات سهولة أسئلة الامتحان ووضوحها.

كما التقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدد من أولياء الأمور أثناء خروجه من المدرسة، وتحدث معهم حول الامتحان، كما طمأنهم على مستوى الامتحانات، كما طمأنهم أيضا على الاستعدادات المبكرة المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  إلى مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بنين، حيث يؤدى بها 612 طالبا، واطمأن الوزير على مستوى الامتحان من الطلاب، كما أثنى على انضباط وحسن سير اللجان بالمدرسة.

وفي إطار الجولة التفقدية، تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أيضا مدرسة هدى شعراوى الإعدادية بنات التابعة لإدارة الدقى التعليمية، حيث يؤدى بها الامتحان 460 طالبة، وتفقد الوزير عددا من اللجان واطمأن على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة.

وقد رافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجولة؛ خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وأشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة 

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24  يناير 2024 وفقا لما يلي:

الأربعاء 17 يناير 2024: اللغة العربية والخط.

الخميس 18 يناير 2024: الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 21 يناير 2024: الهندسة.

الإثنين 22 يناير 2024: اللغة الأجنبية + التربية الدينية.

الثلاثاء 23 يناير 2024: العلوم + التربية الفنية.

الأربعاء 24 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم
وزير التربية والتعليم خلال جولته اليوم

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