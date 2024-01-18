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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بحي شرق

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد معرض السلع الغذائية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الخميس ،منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بحي شرق ضمن مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية" التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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 تفقد محافظ أسيوط أقسام معرض ومنفذ سلسلة "الراية" بشارع المحافظة بحى شرق لبيع السلع الغذائية واللحوم واستمع إلى شرح تفصيلي من سامح عبد المنعم المدير المسئول عن المعرض " الراية " وأسعار السلع الغذائية الأساسية المعروضة مثل (المكرونة، والأرز ، والسكر ، وزيت الطعام ، والدقيق ، والعدس، والألبان، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة ، والبصل والخضراوات) التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين مشيدًا بجودة السلع والمنتجات المعروضة فضلاً عن كتابة عرض الأسعار بشكل واضح وبطريقة مناسبة للمستهلك ،مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة الأساسية .


وجدد محافظ أسيوط مناشدته لكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني بالتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع من خلال فتح المزيد من المنافذ والمعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بكافة القرى والمراكز والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار .


كما وجه المحافظ ، رؤساء المراكز والاحياء بتوفير أماكن بالمراكز والأحياء لإقامة مثل هذه الشوادر والمنافذ دون زحام أو تكدس مرورى خاصة المناطق الأكثر احتياجًا لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك تحت إشراف مديرية التموين وكافة الجهات الرقابية لضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة مشدداً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين على أن يتم تنظيم المواطنين والمنافذ والتوسع فيها لكي يحصل المواطنين على احتياجاتهم.


كما التقى بعدد من المواطنين المتواجدين في المعرض مستمعاً لآرائهم في الأسعار وما تم تنفيذه من تخفيض للاسعار ومدى رخصها بمقارنتها بمثيلاتها بالخارج فضلاً عن احتياجاتهم وطلباتهم من السلع.
يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الازمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

 

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