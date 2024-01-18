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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبارالتكنولوجيا.. ميزات رائعة لكاميرا هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra..وأرخص موبايل سامسونج في مصر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ميزات رائعة لكاميرا هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديدة

 

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية هاتف سامسونج جالكسي Samsung Galaxy S24 Ultra عالميا، وقد حظى موقع Gsmarena التقني بفرصةٍ رائعة لاختباره، ومن بين الأمور التي أتيحت لها التجربة، وقاموا باختبار قدرات الكاميرا الجديدة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي "كواد تيلي" كما أطلقت عليها سامسونج.

 

تفوقت على iPhone 15.. ميزة غير مسبوقة لهواتف سامسونج الجديدة

 

كان الذكاء الاصطناعي جالاكسي من سامسونج محورًا رئيسيًا في مؤتمر Unpacked ، حيث ظهرت خدمة الذكاء الاصطناعي المولّد لأول مرة على هواتف Galaxy S24 .

 

بمعالج Snapdragon الجديد.. موبايل Honor بإمكانيات عالية وسعر مقبول

 

انطلقت مبيعات سلسلة Honor Magic6 اليوم، وهي مزودة بأحدث معالج Snapdragon 8 Gen 3 ونظام MagicOS 8.0. 

وتشمل السلسلة هاتف Honor Magic6 الأساسي ونسخة Honor Magic6 Pro الفاخرة، المتوفرة بمجموعة متنوعة من التكوينات لتلبية تفضيلات المستخدمين المختلفة.

 

أرخص موبايل Realme في مصر..بمميزات رائعة

 

تتنافس ريلمي  بشكل جيد في سوق الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة، وتقدم مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تلبي احتياجات المستخدمين بميزانيات مختلفة. حاليًا، يُعتبر Realme C11 2021 هو أرخص هاتف Realme في مصر، بسعر يبدأ من 3650 جنيهًا مصريًا.

 

أرخص موبايل سامسونج في مصر .. اعرف سعره

 

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن إطلاق أرخص هاتف ذكي لها في مصر، وهو هاتف Galaxy A03 Core، والذي يأتي بسعر 3000 جنيه مصري.

 

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