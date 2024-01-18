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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

العربي الناصري: توجيهات الرئيس بزيادة المعاشات والأجور دعم مباشر للمواطن في 2024

محمد أبو العلا رئيس
محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري

أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية، بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة للمواطنين، تتضمن زيادة في المعاشات والأجور لمختلف العاملين في الدولة، لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.


وأكد أبو العلا، أن قرارات الرئيس بزيادة حزم الحماية الاجتماعية، بمثابة دعم حقيقي ومباشر للمواطن المصري وهو ما يتوافق مع رؤية الحزب الناصري الداعية لدعم المواطن دائما .


وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري إن قرارات الرئيس السيسى وتوجيهاته تؤكد متابعته الجيدة للشارع المصري وكل ما يدور فيه، بالإضافة إلي ما تعانيه الفئات الأكثر احتياجا من اثار بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأحداث العالمية، داعيا الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى


وأكد أن هذه الحزمة تأتي لمواجهة الآثار الاقتصادية العالمية وتخفيف حدة الضغوطات على المواطنين، وتصرف زيادة المعاشات والأجور 2024 للفئات الأكثر احتياجا، حيث تشمل الزيادة الجديدة أصحاب معاشات تكافل وكرامة، بهدف تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، ومتوقع صرف زيادة المعاشات 2024 قبل شهر رمضان المبارك و سيكون ضمن الموازنة الحالية للدولة. 

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