بيان عاجل من حماس بشأن قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدارس والجامعات في غزة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمباني المدارس والجامعات في قطاع غزة سلوك إجرامي لن يحقق أهدافه العدوانية في تقويض المنظومة التعليمية والهُوية الوطنية الراسخة.

وأضافت حماس في بيان لها عبر قناتها على تليجرام، أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهدافه العدواني والممنهج ضد المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية في قطاع غزة عبر قصف وتدمير المباني، هو جريمة حرب وسلوك إجرامي يستهدف تدمير كل مقومات استمرار عمل المنظومة التعليمية في قطاع غزة، من أبنية وكوادر ومؤسسات، حيث دمر خلال 100 يوم أكثر من 390 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، كان آخرها تفجير جامعة الإسراء وإعادة قصف الجامعة الإسلامية اليوم.

وتابعت حماس: "أمام إجرام الاحتلال الإسرائيلي المستمر ضد المؤسسات التعليمية، في سياق سياسته الإجرامية في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير كل مقومات الحياة الإنسانية، التي تعبر عن فاشية وسادية هذا الكيان الذي يجاهر بجرائمه دون اكتراث بالعواقب والقوانين الدولية، فإنَّنا في حركة حماس:

أولاً: نؤكد أن شعبنا بصموده وتضحياته ومقاومته سيفشل هذه المخططات الدنيئة في تقويض المنظومة التعليمية وطمس الهُوية الوطنية الرّاسخة لدى شعبنا الفلسطيني.

ثانياً: ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الحقوقية إلى توثيق هذه الجرائم، وكافة جرائم الاحتلال الصهيوني الإرهابي في قطاع غزة، وتحمّل مسؤولياتهم وأدوارهم في إدانة ومحاكمة هذا الكيان المجرم وقادته النازيين أمام المحاكم الدولية المختصّة.

